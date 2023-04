“Pupo di zucchero” di Emma Dante al Teatro Chiesa: una dolce e struggente festa dei morti

Una festa dei morti dolce e struggente in cui tornare a danzare con chi non c’è più. Il dialogo tra l’al di là e l’al di qua, tra passato e presente è una costante nel teatro di Emma Dante, che ancora una volta celebra la vita con “Pupo di zucchero”, liberamente ispirato a Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, in scena a Genova al Teatro Ivo Chiesa dal 26 al 28 aprile.

In alcuni luoghi del Sud Italia c’è l’usanza di organizzare banchetti ricchi di dolci, spesso di forma antropomorfa, in cambio dei regali che il 2 novembre i parenti defunti portavano ai bambini. Così il protagonista dello spettacolo, un vecchio ’nzenziglio e spetacchiato, interpretato da un commovente Carmine Maringola, prepara un “pupo” di farina e zucchero, una sorta di esca per “i pesci de lo cielo”. In attesa che l’impasto lieviti, l’uomo per sconfiggere la solitudine evoca la sua famiglia ormai scomparsa. Le finestre sono aperte e gli amati fantasmi accolgono con gioia l’invito a cena. E così ecco che compaiono la vecchia mammina e il padre disperso in mare da giovane, e poi le sorelle Rosa, Primula e Viola, Pedro dalla Spagna innamorato di una delle ragazze, gli zii Antonio e Rita con il figlio adottivo Pasqualino.

Sogno, memoria, tradizione, cibo, amore, rabbia, tutto si intreccia con mirabile forza iconica nello spettacolo di Emma Dante, coproduzione tra importanti realtà teatrali francesi e italiane. Ma in scena oltre alle anime dei defunti – interpretate con grande energia da Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout, Sandro Maria Campagna, Martina Caracappa, Federica Greco, Giuseppe Lino,

Valter Sarzi Sartori, Maria Sgro, Stephanie Taillandier e Nancy Trabonae – prendono forma anche i corpi, lividi e prosciugati, nelle sculture dell’artista palermitano Cesare Inzerillo, che con le loro fattezze scarnificate ci mostrano il volto osceno della morte.

«In Pupo di zucchero la morte non è un tabù, non è scandalosa, ciò che il vecchio vede e ci mostra è una parte inscindibile della sua vita» afferma Emma Dante. «Ciò non può che intenerirci. La stanza arredata dai ricordi diventa una sala da ballo dove i morti, ritrovando le loro abitudini, festeggiano la vita».

Inizio spettacoli mercoledì e venerdì ore 20,30, giovedì ore 19.30. Biglietti da 13 a 30 euro. Info teatronazionalegenova.it