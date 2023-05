Al Teatro Chiesa tre serate di musica con Beppe Gambetta in “Acoustic Night 23”

Tutto pronto per “Acoustic Night 23” in scena sul palcoscenico del Teatro Ivo Chiesa dal 18 al 20 maggio (ore 20:30) per tre serate all’insegna della grande musica acustica. Per questa nuova edizione Beppe Gambetta, virtuoso della chitarra, ambasciatore di Genova nel mondo e produttore dell’evento insieme a Federica Calvino Prina, ha voluto coinvolgere musicisti giovani, talenti internazionali che non si sono mai esibiti in Liguria e con i quali non ha mai suonato prima. Il concerto sarà una prima assoluta, un incontro di suoni, voci, attitudini e stili che aggiungerà un altro tassello al mosaico sonoro internazionale che è l’Acoustic Night.

«In questa 23° edizione – afferma Gambetta – vorremmo sensibilizzare il pubblico sull’importanza delle minoranze linguistiche, un patrimonio minacciato dal tempo e dai capitomboli di una storia che, come vediamo ahinoi ancora oggi, è spesso più violenta di

quanto ci meriteremmo. Per questo abbiamo voluto coinvolgere musicisti straordinari che compongono e cantano in una lingua madre minacciata o pressoché dimenticata. L’incantesimo che nasce dall’incontro tra una lingua madre e la musica è uno dei fulcri di questa edizione insieme allo stupore, all’energia e all’intesa che nascono spontanee e caratterizzano da sempre i nostri concerti».

Gli ospiti di quest’anno sono François Félix Roy, one man band dalla impressionante duttilità espressiva proveniente dal Québec, la vasta regione del Canada in cui si parla una forma particolare di francese. Matteo Leone dall’Isola di S. Antioco (Sardegna), chitarrista mancino dalle forti venature blues che scrive e canta in lingua tabarkina, un dialetto antico derivato dalle comunità di pescatori di corallo genovesi. Aysanabee, chitarrista e polistrumentista dalla fascinosa voce “soul”, cresciuto nelle First Nations, le comunità native canadesi costrette alla estinzione delle proprie tradizioni dalla spietata opera di colonizzazione occidentale.

Acoustic Night 23 è al Teatro Ivo Chiesa da giovedì 18 a sabato 20 maggio. Tutti i concerti iniziano alle 20:30. Info e biglietti su teatronazionalegenova.it