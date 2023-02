La Tosca di Puccini al Teatro Carlo Felice

Indirizzo non disponibile

Sensualità e gelosia, fede e devozione, lussuria e crudeltà. In “Tosca” la bellezza e l’abisso delle passioni umane avvolte dalla musica di un’opera immortale. Da venerdì 24 febbraio a domenica 5 marzo arriva al Teatro Carlo Felice la magistrale opera di Giacomo Puccini, rappresentata per la prima volta il 14 gennaio 1900 al Teatro Costanzi di Roma.

La storia si svolge a Roma nell'anno 1800, e narra dell'amore tormentato tra Floria Tosca e il pittore Mario Cavaradossi sullo sfondo degli avvenimenti rivoluzionari in Francia. Per aiutare l'ex console della Repubblica Romana, Cesare Angelotti, il bonapartista Cavaradossi si vedrà opposto allo spietato barone Scarpia, capo della polizia papalina, in un drammatico scontro che vedrà coinvolta anche Tosca.

Musica di Giacomo Puccini, libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa dal dramma “La Tosca” di Victorien Sardou.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro o sul circuito online vivaticket.

Floria Tosca

Maria José Siri

Monica Zanettin (25, 4)

Mario Cavaradossi

Riccardo Massi

Sergio Escobar (25, 4)

Scarpia

Amartuvshin Enkhbat

Stefano Meo (25, 4)

Angelotti

Dongho Kim

Sagrestano

Matteo Peirone

Spoletta

Manuel Pierattelli

Sciarrone

Claudio Ottino

Un carceriere

Franco Rios Castro

Roberto Conti (25, 4)

Maestro concertatore e direttore d’orchestra

Pier Giorgio Morandi

Regia, scene e luci

Davide Livermore

Regia ripresa da Alessandra Premoli

Costumi

Gianluca Falaschi

Allestimento

Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova

Orchestra, Coro e Tecnici dell’Opera Carlo Felice Genova

Maestro del Coro

Claudio Marino Moretti

Coro di voci bianche dell’Opera Carlo Felice

Maestro del coro di voci bianche

Gino Tanasini

foto: operacarlofelicegenova.it