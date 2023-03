“I due Foscari” di Giuseppe Verdi al Teatro Carlo Felice

Prezzo non disponibile

Il genio di Giuseppe Verdi torna al Carlo Felice con “I due Foscari”, che mette in scena il drammatico conflitto tra ideologia, senso della giustizia e sentimento nella suggestiva cornice della Venezia cinquecentesca. L'opera, con libretto affidato a Francesco Maria Piave, è ispirata al lavoro teatrale di Lord Byron “The two Foscari” pubblicato nel 1821. Prima assoluta al Teatro Argentina di Roma il 3 novembre 1844.

Byron si era ispirato alla figura di Franceso Foscari, doge di Venezia dal 1423 al 1457. Il doge deve far fronta all'ingiusta accusa di omicidio nei confronti del figlio Jacopo, ma non è in grado di dimostrarne l'innocenza e si trova dunque a dover applicare la legge a suo danno. Jacopo e la moglie Lucrezia subiscono tragicamente questo turbinio di eventi negativi, mentre il grande nemico dei Foscari, ovvero Jacopo Loredano, muove i fili di un drammatico complotto volto a rovesciare i suoi avversari.

L'opera è in programma da venerdì 31 marzo a sabato 8 aprile. Biglietti disponibili su vivaticket o presso la biglietteria del teatro.

Locandina

Francesco Foscari

Franco Vassallo

Leon Kim (1, 7)

Jacopo Foscari

Fabio Sartori

Giuseppe Gipali (1, 7)

Lucrezia Contarini

Angela Meade

Marigona Qerkezi (1, 7)

Jacopo Loredano

Antonio Di Matteo

Barbarigo

Saverio Fiore

Pisana

Marta Calcaterra

Fante

Alberto Angeleri

Antonio Mannarino (1, 7)

Servo del Doge

Filippo Balestra

Matteo Armanino (1, 7)

Maestro concertatore e direttore d’orchestra

Renato Palumbo

Regia e scene

Alvis Hermanis

Costumi

Kristìne Jurjàne

Coreografie

Alla Sigalova

Luci

Gleb Filshtinsky

Video

Ineta Sipunova

Allestimento

Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova

Orchestra, Coro e Tecnici dell’Opera Carlo Felice Genova

Maestro del Coro

Claudio Marino Moretti

Balletto Fondazione Formazione Danza e Spettacolo “For Dance” ETS

foto: operacarlofelicegenova.it