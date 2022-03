Aperitivo a teatro: Andrea Fratellini, vincitore di "Italia's Got Talent" 2020, a Camogli

Prezzo non disponibile

Sarà una serata all’insegna delle risate, del divertimento, della musica e della magia quella di venerdì 25 marzo al Teatro Sociale di Camogli. Nell’apprezzata fascia oraria delle 19,30, nel format dell’Aperitivo in cabaret servito direttamente nei palchi, salirà sul palco camoglino Andrea Fratellini, trionfatore a “Italia’s Got Talent” 2020.

Comico, prestigiatore e fantasista, Fratellini è soprattutto un ventriloquo. Anzi, è probabilmente il più famoso ventriloquo italiano, grazie alle sue numerose partecipazioni ai programmi televisivi più popolari insieme alla sua strampalata banda di pupazzi, tra cui l’ormai inseparabile Zio Tore. Il suo one-man-show, “Trop Secret”, è uno spettacolo adatto alle famiglie ricco momenti di esilarante comicità attraverso effetti magici, gag comiche e ventriloquia, con pupazzi o dando voce a oggetti e persone del pubblico. Insomma, magia e ventriloquia accompagnati da ironia e comicità, ma anche da musica e canzoni cantate dal vivo.

A partire dall’11 marzo scorso il Teatro Sociale Camogli ha ripristinato la fortunata iniziativa degli aperitivi serviti nei palchi con una maggiorazione di 5 € sul costo del biglietto. Il decreto vovid dello scorso 7 gennaio ha permesso infatti di tornare a consumare cibi e bevande all’interno di cinema e teatri a partire dal 10 marzo 2022. In virtù di ciò, il Teatro Sociale Camogli ha potuto anticipare il ripristino dell’iniziativa degli “Aperitivi in musica” e degli “Aperitivi in cabaret”. L’orario di tutti gli aperitivi del mese di marzo è tornato dunque quello originario delle 19:30 (inizialmente previsto solo dopo il 31 marzo 2022).

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura, oltre all’Hotel Cenobio dei Dogi. Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket. Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli.