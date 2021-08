La rassegna Teatro a Camogli prosegue con "Boccaccesco", omaggio al Decamerone

Dopo il successo del reading su Shackleton portato in scena da Igor Chierici, la rassegna “In scena sul mare” presso Rivo Giorgio organizzata dal Comune di Camogli Assessorato alla Cultura prosegue Il 27 agosto alle ore 21.15 con "Boccaccesco" con Lisa Galantini, Denis Fontanari e Candirù. Una produzione di AriaTeatro con letture e racconti liberamente ispirati al Decamerone.

Una serata in cui si potranno ascoltare alcune delle più sapide e divertenti novelle tra quelle scritte da Giovanni Boccaccio, in cui a colpi di arguzia, sensualità e riso le donne e gli uomini del suo tempo, ma anche del nostro, si sfidano, si raccontano, si traggono in inganno e si amano.

Dal Decameron gli attori spazieranno ad altri testi e autori sempre rispettando la tematica del racconto durante l?isolamento, tornato di attualità con le recenti vicende.

Non mancherà la musica a creare trama e cornice per ricominciare a vivere nella bellezza e nel buonumore a dispetto delle brutture e delle inquietudini della quarantena in cui i protagonisti si trovano. Gli attori saranno accompagnati dal cantautore Iacopo Candela, in arte Candirù.

Prenotazione obbligatoria presso la Proloco Camogli. Tel. 0185771066 - info@prolococamogli.it

Accesso gratuito consentito solo con Green Pass.