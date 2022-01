Al Teatro Sociale di Camogli la stagione teatrale per ragazzi inaugura con “Caro lupo”

Al Teatro Sociale di Camogli domenica 30 gennaio alle 16:00, con “Caro lupo”, spettacolo di teatro nero e di teatro d’ombre proposto dalla compagnia Drogheria Rebelot, si inaugura la stagione per i ragazzi, i bambini e le famiglie.

“Caro lupo” è una storia di bambini e animali, che gioca, con una tecnica raffinata che si traduce in spontaneità narrativa, sul grande tema della paura (cosa c’è di più pauroso di un lupo nel buio della foresta?) per portare a un finale che supera la paura con la meraviglia e la condivisione tra piccoli che è dell’infanzia. La storia ci racconta di una piccola casa in mezzo ad un grande bosco, dove la neve regala alla notte un silenzio sospeso, mentre le stelle abitano un limpido cielo invernale.

In quella buffa casetta si sono appena trasferiti la mamma, il papà e la piccola Jolie. Jolie è una bambina con una fervida immaginazione che la porta ad inventare milioni di storie. È curiosa, intraprendente, le piacciono le stelle, il suo inseparabile orso di pezza Boh e le cose che fanno un po' paura. I genitori non danno molto peso alle sue fantasie. Così non le credono quando Jolie si accorge di una presenza insolita, una creatura del bosco che la affascina e insieme la spaventa. E quando Boh scompare, Jolie decide di partire, di andare alla sua ricerca, verso l'ignoto, si addentra nel bosco, incontra i suoi abitanti, si imbatte in ombre scure, scopre paesaggi incantati. E qui incontrerà il Lupo. Il suo Lupo. Un Lupo piccolo, come lei. Un lupo la cui ombra appare gigante, ma che, in verità, è solo un cucciolo e come tutti i cuccioli ha bisogno di cure, di coccole, di giocare, di trovare la strada del ritorno a casa, proprio come Jolie.

Lo spettacolo che apre la stagione domenica 30 gennaio (replica unica) è un vero miracolo di spontaneità narrativa e di tecnica raffinata sia nella tradizione del teatro nero che nel linguaggio delle ombre, realizzato, tra gli altri, con il concorso delle più note compagnie di teatro di figura (come il Teatro Gioco Vita) e dei Festival europei più prestigiosi (come le Festival Mondial des Théâtres de Marionettes di Charleville-Mézières e il Festival Incanti di Torino). “Caro lupo” è ideato da Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes, la regia, la drammaturgia e l’animazione sono di Nadia Milani, è interpretato da Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunez, Giacomo Occhi. Le sagome e i “puppet” sono di Gisella Butera e Matteo Moglianesi, le musiche originali di Andrea Ferrario. Lo spettacolo dura un’ora circa, e, al termine, gli artisti della compagnia si fermeranno a dialogare con il pubblico, per rispondere alle curiosità e alle domande che i piccoli (e grandi) spettatori vorranno rivolgerle.