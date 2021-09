Al Sipario Strappato si celebra Gianni Rodari con “Anni da Rigiro”

Sabato 6 novembre alle ore 21 al Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva “Anni da Rigiro”, omaggio a Gianni Rodari della compagnia teatrale Miagoli.

In “Anni da Rigiro” (anagramma del nome del celebre scrittore) i protagonisti dei suoi racconti più famosi prendono vita, declinati all’oggi, in quadri narrati e cantati brillantemente da un cast di giovani interpreti.

Lo spettacolo è nato nel 2020, anno delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari, dall’esigenza di dedicare al didatta (prima ancora che all’autore) uno spettacolo di teatro musicale. Si tratta di un grande gioco per grandi e piccini in cui la parola si compone, si dissolve per poi ricomporsi nuovamente in forme e modi differenti.

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli. Green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano. Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...