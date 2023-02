“Charta” di Bernardo Casertano in scena al Teatro Akropolis

La programmazione primaverile 2023 di Teatro Akropolis prosegue venerdì 3 marzo (ore 20:30) nella sede di Sestri Ponente (via Mario Boeddu 10) con “Charta” di e con Bernardo Casertano, che ha debuttato in prima assoluta lo scorso novembre durante il XIII Festival Testimonianze ricerca azioni di Teatro Akropolis. “Charta”, ispirato ad “Affabulazione” di Pasolini e al “Pinocchio” di Collodi

nella trasposizione di Carmelo Bene, è l’ultimo tassello di una trilogia di Bernardo Casertano sul tema della condizione umana. Un passo personalissimo verso l’abisso della paternità, verso la visione di quell'enorme esperienza che tanto può affascinare quanto spaventare, quella prova apparentemente impossibile da superare, ma possibile da affrontare. Uno spettacolo di carta, leggero, su cui tutti possono scrivere. «La carta – scrive Casertano nel saggio pubblicato sul XIII volume Testimonianze ricerca azioni pubblicato da AkropolisLibri – è un materiale che assume diverse forme e acquisisce diverse resistenze relativamente al contesto in cui si trova, proprio come la natura umana».

La formazione artistica di Bernardo Casertano è segnata da artisti quali Eugenio Barba, Giancarlo Sepe, Danio Manfredini, Sabino Civilleri, Manuela Lo Sicco (compagnia Sud Costa Occidentale di Emma Dante), Roberto Latini, Jean Paul Denizon, Roberto Castello. Dino, prima prova alla regia, è il primo tassello di una trilogia sulla condizione umana e ha ricevuto una menzione speciale come miglior spettacolo straniero all’International Theatre Forum “Alter Ego” Sofia (Bulgaria). Il secondo spettacolo diretto da Casertano è Caligola-Assolo.1 che apre la XV edizione del Festival Opera Prima (Rovigo) come vincitore del bando “IN METAMORFOSI – Residenze per la ricerca teatrale 2019”. Charta completa la trilogia. Al cinema ha lavorato con Alessandro D’Alatri, Paolo Genovese, Manetti Bros, Paolo Vari, Carlo Verdone, Alessandro Avellino, Alessio Cremonini, Francesco Vicario. La ricerca di Casertano in ambito teatrale è orientata verso la centralità del corpo come via primaria di espressione.

