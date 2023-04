I coreografi Emanuele Rosa e Maria Focaraccio al Teatro Akropolis con “Amen”

Al Teatro Akropolis di Genova giovedì 20 aprile va in scena “Amen” della Compagnia EM+ di Emanuele Rosa e Maria Focaraccio, prodotto da S’ALA in coproduzione con C&C Company. Nella sala di via Mario Boeddu 10, a Sestri Ponente, alle ore 14:30 si potrà seguire il risultato della residenza artistica che i due coreografi e performer hanno trascorso da Akropolis durante le prime settimane di aprile.

Il pubblico sarà inoltre coinvolto in un’esperienza laboratoriale in cui Emanuele e Maria condivideranno il processo creativo del loro nuovo progetto. Un’opportunità di seguire il percorso artistico nel suo nascere e scoprire quanta energia risiede nelle idee nuove. Per gli sharing delle residenze artistiche è previsto un biglietto al prezzo speciale di 5 euro. Il programma di Teatro Akropolis è realizzato con il sostegno di Comune di Genova e Fondazione Compagnia di San Paolo.

Qual è l’essenza dell’espressione di ognuno? Nel tentativo di rispondere a queste domande e soffermandosi sulle diversità, fragilità e vulnerabilità di ogni corpo e persona, Emanuele Rosa e Maria Focaraccio hanno iniziato insieme un percorso di ricerca e lavoro incentrato sulla questione del genere. In Amen esplorano il valore della parola ebraica amen, che rimanda al significato di essere sicuro, vero. Come si relaziona il corpo alla verità? In che modo il corpo può dare espressione alla mascolinità o alla femminilità? In questa performance Rosa e Focaraccio conducono un’indagine sugli stereotipi e le rappresentazioni di genere, attraverso un cammino visivo nella storia dell’arte occidentale e nelle rappresentazioni del mondo pubblicitario.

Facendo attenzione a non prendersi troppo sul serio e lasciando un velo di ironia sui temi indagati, i due giovani autori portano in scena, edulcorato, il mondo che li circonda. Il lavoro di Emanuele e Maria parte dagli archivi della danza classica e contemporanea, bagaglio formativo e professionale di entrambi che incontra i linguaggi della visual e performing art e si apre costantemente a collaborazioni con diversi artisti della scena europea.