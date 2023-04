La performer e danzatrice Alessandra Cristiani al Teatro Akropolis

La performer e danzatrice Alessandra Cristiani torna a Teatro Akropolis con “Lingua – Da Claude Cahun”, seconda tappa della trilogia Il linguaggio corporeo e l’arte di A. Mendieta, C. Cahun, S. Moon. Il teatro di Genova Sestri Ponente (via Mario Boeddu 10)

nel mese di aprile ha ospitato l’artista in residenza artistica e il risultato del lavoro svolto venerdì 14 aprile alle ore 16 sarà condiviso con il pubblico.

Dopo Matrice – da Ana Mendieta, che ha debuttato in prima assoluta lo scorso novembre al XIII festival Testimonianze Ricerca Azioni di Teatro Akropolis, Alessandra Cristiani presenta al pubblico un’anteprima della seconda tappa del suo progetto triennale, dove la danza incide in forme e immagini le ossessioni dell’arte di Claude Cahun, artista, fotografa e scrittrice francese, esponente del surrealismo, fondatrice con Georges Bataille e André Breton del gruppo di teoria rivoluzionaria Contre-Attaque. È presente il nudo integrale. Per gli sharing delle residenze artistiche è previsto un biglietto al prezzo speciale di 5 euro. Seguirà un incontro con gli artisti. Il programma di Teatro Akropolis è realizzato con il sostegno di Comune di Genova e Fondazione Compagnia di San Paolo.

Alessandra Cristiani è performer e danzatrice. Studia danza contemporanea con Moses Pendleton e Domenique Dupuy, tecniche del mimo trasparente con Hal Yamanouchi, danza but? con Masaki Iwana, Akira Kasai, Tadashi Endo. Crea e dirige, con la compagnia Lios. Lavora come solista e, stabilmente, nella compagnia Habillé d’eau diretta da Silvia Rampelli (Premio Ubu 2018 per lo spettacolo Euforia), presentando i suoi lavori in Italia, Polonia, Bosnia, Francia, Stati Uniti.

Biglietti

Sharing delle residenze artistiche

Biglietto unico € 5

I biglietti possono essere acquistati

online su mailticket; presso la biglietteria a partire da 1 ora prima dell’inizio dell’evento

La prenotazione può essere effettuata:

Telefonando al 329.1639577 tutti i giorni dalle 10 alle 20 o inviando un WhatsApp con: nome, titolo spettacolo, numero posti;

Compilando il form di prenotazione sul sito www.teatroakropolis.com