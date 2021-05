"Acoustic Night 21: Compagni di Viaggio" al teatro Ivo Chiesa

Acoustic Night 21 si presenta quest’anno con un inedito cambio di passo: dopo una vita in movimento come ambasciatore musicale alla ricerca di Compagni di viaggio da culture lontane, Beppe Gambetta ha rielaborato la sua proposta trasformando le attuali restrizioni in opportunità. Per la prima volta gli ospiti sono stati scelti esplorando l’Italia e coinvolgendo nel cast alcune grandi eccellenze artistiche del nostro paese.

A restare invariato è il livello qualitativo. Gli artisti invitati sono grandi musicisti, stretti collaboratori dei più grandi cantautori italiani, professionisti della musica con uno straordinario bagaglio di esperienze da condividere e raccontare: Ellade Bandini rappresenta la storia della batteria italiana, Mark Harris il pianista americano “immigrato” molto giovane alla corte di Gaber, Jannacci, De Andrè e infine Paolo Giovenchi, chitarrista elettrico e acustico da anni stretto collaboratore di Francesco De Gregori.

Il programma si muoverà lungo le sonorità della musica d’autore e manterrà la caratteristica tipica delle Acoustic Nights: lo stupore dell’incontro, il racconto del diario di viaggio che tocca partenze, ritorni, luoghi lontani, il vissuto, gli insegnamenti dei padri, amore, malinconia e tanto altro. Il programma non si concentrerà solo sui ricordi del passato, ma anche sul futuro, cercando di testimoniare come la musica non si fermi e come i messaggi universali trascendano il tempo con la creatività.

