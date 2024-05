Vent'anni di Philos, l'associazione che assiste 300 persone affette da autismo organizza uno spettacolo a teatro

Vent'anni di Philos, l'associazione genovese impegnata in progetti che coinvolgono circa 300 da bambini e anziani affetti da autismo, organizza uno spettacolo 'The Super Phils Show', che si terrà questa domenica, 5 maggio alle 21, al teatro Stradanuova di via Garibaldi (ingresso da vico Boccanegra). Sul palco i protagonisti saranno proprio alcuni dei giovani e meno giovani assistiti dall'associazione.

"Porteremo in scena i primi vent'anni della nostra attività, - spiega a Genova Today la fondatrice di Philos Simonetta Lumachi - che comprende 72 laboratori di cui fanno parte le 300 persone seguite dalla nostra associazione, dai 3 anni agli oltre 70". Durante lo spettacolo saranno inoltre trasmessi videomessaggi di personaggi come Maurizio Lastrisco, Carla Signoris, Enrique Balbontin, Andrea Dimarco e Massimiliano Manfredi.

Tra i progetti di Philos i laboratori artistici come la danza, il doppiaggio e il teatro. Le aree di intervento variano da progetti legati a disturbi dello spettro autistico al supporto psicologico per i genitori, gli interventi nelle scuole e la formazione di tutte le figure professionali e familiari che spaziano intorno al bambino. Per gli adulti i progetti di Philos riguardano l'autonomia abitativa o, per i più anziani, la gestione della perdita di affetti, come i genitori.

L'ingresso allo spettacolo è a offerta libera. Per prenotare i biglietti: 349 5357655.