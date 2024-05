“Tartufiamoci” a Santa Margherita Ligure con stand gastronomici e attività legate al tartufo

Appuntamento nella giornata di domenica 26 maggio, al Parco del Flauto Magico di corso Rainusso a Santa Margherita Ligure, con “Tartufiamoci a Santa”, evento organizzato da Red Evolution Sky Zoo Farm, con il patrocinio del Comune. L’iniziativa era stata in un primo momento fissata in calendario per la giornata di mercoledì 1° maggio, ma è stata rinviata per via delle avverse condizioni meteorologiche.

Previsto l’allestimento di stand gastronomici e stand commerciali e lo svolgimento di attività legate al tartufo.

Il programma della giornata comprende infatti “Andare a tartufo” cinofilia e regole, dalle 9 alle 10; “Avvicinamento al tartufo” per tutti i cani, dalle 10 alle 11; dimostrazione dell’associazione tartufai liguri, dalle 11 alle 12; pranzo agli stand gastronomici, dalle 12:30 alle 14; dimostrazione con cani esperti, dalle 14:15 alle 15; tre gare con premi, dalle 15:30 alle 17:30; aperitivo canino, dalle 17:30.