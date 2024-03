Martedì 19 marzo alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), si terrà il terzo e ultimo appuntamento di una serie di conferenze dedicate alla letteratura italiana, a cura di Enrico Parodi. Titolo dell’incontro sarà “Un talk show del 1825: discutono Manzoni, Foscolo, Leopardi e Monti" con Enrico Parodi.

L’incontro è gratuito e potrà essere seguito in diretta Zoom, credenziali e maggiori informazioni disponibili sul sito www.societaletturescientifiche.it

La proposta è una sorta di gioco. Immaginiamo un talk show registrato a Milano nel settembre del 1825 al quale partecipano Vincenzo Monti, Giacomo Leopardi e Alessandro Manzoni. Ugo Foscolo si collega da Londra dove vive in volontario esilio. I quattro grandi artisti discutono animatamente della funzione della mitologia, dell'oggetto della poesia (il vero o il falso?) della necessità di trovare una lingua che soddisfi le esigenze dell'arte ma si mostri anche capace di raggiungere un pubblico vasto. Non mancano, come è inevitabile in un talk show che si rispetti, parole anche aspre e vivaci polemiche anche sul piano strettamente personale (tutte vere, si capisce). Gli interventi dei quattro personaggi sono costruiti attingendo ai loro testi o ai loro epistolari, ovviamente con qualche libertà. Il moderatore è Enrico Parodi, un vecchio insegnante di liceo che si diverte a trasferirsi per un'ora nel 1825 per proporre, a chi avesse voglia di stare al suo gioco e con una tecnica didattica che usava talvolta davanti ai ragazzi, un'immersione nei grandi temi che si dibattevano in quel tempo affrontandoli in un modo leggero, con toni anche scherzosi ma senza nascondere (questa è la sua ambizione) la venerazione che prova per questi grandi poeti che ha provato a far rivivere davanti agli studenti nei suoi quarant'anni di insegnamento.

Enrico Parodi, già docente di Italiano e Latino presso il Liceo Classico Colombo di Genova, è oggi un appassionato divulgatore di tematiche letterarie e storiche tramite conferenze e corsi tenuti presso diverse organizzazioni e associazioni culturali.