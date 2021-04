Da domenica 11 aprile ore 21:30, al via una serie di incontri on-line su Zoom dedicati a Virginia Woolf, a cura di Emanuela Rolla e Cristina Perico, organizzati da Atlantide 2.0.2.1.

Dopo il successo del tributo a Virginia Woolf a 80 anni dalla sua scomparsa, domenica 11 aprile alle 21.30, Emanuela Rolla e Cristina Perico danno il via al primo di una serie di Talk online sulla piattaforma Zoom dal titolo: “Alla finestra con Virginia”, dedicati alla famosa scrittrice.

L’evento – aperto al pubblico fino a 30 partecipanti –– fa da connettore ai prossimi 9 appuntamenti del progetto “Sedut vicino alla finestra alle tre di pomeriggio” sempre di Emanuela Rolla, presenti nel panorama di Atlantide 2.0.2.1. e dedicati all’indimenticabile autrice britannica.

Da domenica 11 aprile alle 21.30 un meeting su Zoom per ritrovarsi in un giardino immaginario e condiviso, per parlare di natura e bellezza, donne e scrittura, forza e sensibilità. Dialoghi, così come i racconti e le stesse parole che – come diceva Virginia Woolf – vogliono essere regali e piaceri per se stessi, specie nei momenti ardui e difficili della vita. In questo modo, il potere dell’arte si rivela una irrinunciabile via di fuga dalla caotica esistenza contemporanea.



Il talk on-line “Alla Finestra con Virginia” nasce con il desiderio di conoscere meglio gli artisti e i protagonisti del progetto di Atlantide 2.0.2.1., ma soprattutto per divulgare e fare emergere l’arte di Virginia Woolf attraverso incontri e viaggi nel pensiero e nella figura dell’autrice britannica. Insieme per creare dialogo, condivisione, domande e curiosità, vicinanza e interazione con il pubblico, per entrare insieme nel mondo artistico della scrittrice. L’appuntamento è collocato nel caleidoscopio di Atlantide 2.0.2.1 ed è un invito aperto a un massimo di 30 persone.

Per accedere gratuitamente alle discussioni del talk on-line di domenica 11 aprile alle 21:30: “Alla Finestra con Virginia” basta cliccare il link di EventBrite e registrarsi, per accedere sulla piattaforma Zoom, fino ad esaurimento posti.