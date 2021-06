Tag Heuer Vela Cup: la festa della vela torna a Chiavari, il programma

Per il secondo anno consecutivo la prestigiosa Tag Heuer Vela Cup sceglie Marina di Chiavari - Calata Ovest e la Città di Chiavari, come suo quartier generale per dare avvio alla stagione.

Giunta alla nona edizione la Tah Heuer Vela Cup è la serie di regate/veleggiate organizzate dal Giornale della Vela che porta in mare ogni tipo di barca e di velista. La Tag Heuer Vela Cup è la serie di eventi velici con più partecipanti in Italia ed è una vera festa del mare. E’ una competizione tra barche di ogni dimensione, con classifiche in base alla lunghezza, aperta a tutte le barche, di ogni genere. Chi primo arriva, vince. La sera stessa, rispettando tutte le norme anticovid, premiazione con premi per “quasi tutti” e in palio uno splendido Tag Heuer Aquaracer ad ogni tappa.

La formula è semplice: una competizione velica tra barche di ogni dimensione e foggia, senza limitazioni d’età, senza burocrazia ne complicazioni tecniche, con classifiche stilate in base alla lunghezza. Chi primo arriva, vince. La sera festa in banchina. Il 2021 sarà ricco di novità, nuovi percorsi, nuove tappe, l’introduzione di un rating che permetterà a tutti di gareggiare secondo la filosofia “the faster the better”. Due giorni in mare in uno dei golfi più belli d’Italia.

DOVE E QUANDO - Sabato 5 e domenica 6 giugno a Chiavari

CHI PUO’ PARTECIPARE - Ogni tipo di barca, a partire da 4 metri, non è richiesto nessun certicato. Vince chi arriva primo, con divisioni per classi omogenee di lunghezza, categorie “crociera” e “regata”.

ORMEGGI GRATUITI - Il Marina Calata Ovest di Chiavari offre ormeggi gratuiti alle barche che vengono da fuori area Tigullio che partecipano.

DURATA E PERCORSO - La “Regata” non dura più di tre/quattro ore. Il percorso è costiero, nel Golfo del Tigullio: si parte da Chiavari e si tocca Santa Margherita Ligure e Portofino.

GLI EQUIPAGGI - Non è necessario essere dei velisti esperti per partecipare.

SCONTI e VANTAGGI - Grazie alla collaborazione con i commercianti del Comune di Chiavari i partecipanti potranno godere di condizioni riservate presso gli Hotel, Bar e Ristoranti.

PREMI - Vengono premiati i primi di ogni classe nelle categorie “crociera” e “regata”. Il vincitore assoluto in tempo compensato tra tutti i partecipanti vince il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer, e verrà sorteggiato un Garmin inReach.

Programma

Venerdì 4 giugno:

dalle 15 alla Marina di Chiavari Calata Ovest perfezionamento iscrizioni e consegna “Bag”

Sabato 5 giugno:

Ore 8.30, Briefing al Marina Chiavari Calata Ovest

Ore 11.00, Partenza TAG Heuer VELACup

Ore 19.00, Premiazione a Chiavari in Piazza Mazzini

Domenica 6 giugno:

Ore 8.30, Briefing al Marina Chiavari Calata Ovest

Ore 11.00, Partenza TAG Heuer VELACup

Ore 16/17, Premiazione

La tappa

La prima tappa del circuito 2021 della Tag Heuer VelaCup è a Chiavari, capitale del Golfo del Tigullio, nel weekend del 5 e 6 giugno. Due giorni in cui, in uno dei gol più belli d’Italia, decine di barche si confrontano in due regate/veleggiate con un percorso costiero affascinante, delimitato dalla penisola di Sestri Levante e la punta di Portofino, costeggiando l’ansa di Santa Margherita Ligure.

La sede è a Chiavari, nell’efficiente e comodo Marina Calata Ovest, che offre gratuitamente ormeggio alle barche che arrivano da “fuori” e non sono residenti nel Golfo del Tigullio.

La città di Chiavari, nella sua scenografica piazza Mazzini, ospita le premiazioni di sabato (a partire dalle ore 19.00) e domenica dove, rispettando tutte le norme anti covid, si potranno festeggiare i vincitori. Saranno tanti, perchè alla Tag Heuer VelaCup vincono “quasi” tutti. E i premi sono prestigiosi, a partire dall'orologio Tag Heuer Aquaracer, che si aggiudicherà la barca vincitrice della classifica in tempo compensato. Non sarà quindi necessariamente la barca più grande ad aggiudicarselo. Tutto questo grazie alla formula che permette di valutare chi ha ottenuto la migliore performance, indipendentemente dal tipo di barca. e dalla sua dimensione. La Tag Heuer VelaCup del 5 e 6 giugno è anche un ottimo motivo per passare un fine settimana visitando Chiavari, i suoi caruggi e gli antichi portici, i suoi negozi storici, la sua preziosa spiaggia.

L'impegno della Lega Navale

La Lega Navale sezione Chiavari-Lavagna supporterà sia in mare che in terra la manifestazione Tag Heuer Vela Cup, la festa della Vela organizzata dal Giornale della Vela con il Comune di Chiavari e Marina di Chiavari Calata Ovest.

Grazie alla disponibilità e all’impegno dei soci L.N.I. la partecipazione della sezione prevede il supporto alle regate/veleggiate previste con la posa delle boe e, uscendo in mare con i propri mezzi, gommoni e imbarcazioni di assistenza, il sostegno durante le diverse prove della prima tappa della Tag Heuer Vela Cup 2021 che si tiene a Chiavari, Capitale del Tigullio.

Sabato 5 giugno alle ore 19:00 su invito di Marina di Chiavari Calata Ovest, in occasione della premiazione della Tag Heuer Vela Cup , la Lega Navale di Chiavari-Lavagna primo centro paralimpico ligure I-ZONA FIV, porterà in Piazza Mazzini una imbarcazione Hansa 303 per diversamente abili.

Sul palco si alterneranno racconti di agonismo e di inclusione sociale tra le testimonianze delle atlete/i del Team Hansa, che gareggiano su queste imbarcazioni di origine australiana dalle vele colorate e Il programma del Polo Vela e voga per tutti della L.N.I. per il 2021, basato sullo sviluppo delle attività con le associazioni attive sul territorio, che coinvolgono persone con disabilità psicosensoriali o motorie e che non necessariamente hanno già confidenza con l’andar per mare.

Domenica 6 giugno la flotta Hansa della Lega Navale di Chiavari si unirà in mare alla Festa della Vela per un breve tragitto.