E tacquero le onde del mare - Ex voto marinari dalle chiese della Liguria In occasione dell’arrivo della regata The Ocean Race

Dal 15 giugno al Museo Diocesano di Genova - in occasione dell’arrivo della Ocean Race - una mostra dedicata agli Ex Voto marinari della Liguria

Genova, 1° giugno 2023. Il mare è da sempre per il popolo della Liguria fonte di sostentamento, di lavoro, di svago, ma anche di preghiera. Nel mare antistante le coste liguri si sono svolte guerre e alleanze: è il percorso naturale per realizzare commerci, ma anche per trasportare segni legati alle devozioni.

Dalla valle del Roja alla valle del Magra, nelle Chiese e nei Santuari è conservato un ricco patrimonio di piccoli dipinti e oggetti che raccontano la vita degli uomini che con diverse imbarcazioni hanno solcato il mare, si sono imbattuti in gravi pericoli, ma sono stati graziati e salvati per intercessione della Vergine e dei Santi protettori ai quali si erano affidati. Gli ex voto non illustra mai il momento in cui l’azione salvifica si è realizzata, ma l’attimo della crisi, del pericolo, e solo la presenza della didascalia e dell’immagine sacra posta in un angolo del piccolo dipinto fa comprendere che è avvenuto il miracolo.

In occasione dell’arrivo a Genova della tappa conclusiva di The Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio, al Museo Diocesano di Genova, la Consulta per i Beni Culturali della Regione Ecclesiastica Ligure e la Fondazione San Lorenzo hanno organizzato, dal 15 giugno al 2 ottobre, una esposizione di ex voto provenienti dalle Chiese e Santuari della Liguria per raccontare uno degli aspetti dello stretto rapporto del popolo ligure con il mare. L’esposizione, aperta al pubblico presso il Museo Diocesano di Genova in Via Tommaso Reggio 20r - a pochi passi dalla Cattedrale di San Lorenzo - raccoglie una selezione di ex voto (XVII – XIX Secolo) provenienti dalle sette Diocesi della Regione Ecclesiastica Ligure: una ricca collezione di tavolette dipinte, modellini, oggetti liturgici, statue e pergamene; una testimonianza diretta del pericolo corso in mare, del suo superamento grazie all’intercessione del Divino e dell’offerta di ringraziamento per aver esaudito la preghiera.

Piccoli oggetti che rappresentano una grande connessione fra l’uomo, piccolo e in pericolo nel grande mare, e Dio che, esaudendo le sue preghiere lo trae in salvo. Una mostra dal forte impatto emotivo e simbolico e al tempo stesso intima e privata: la paura e la salvezza.

La mostra è stata sostenuta da:

Comune di Genova

Regione Liguria

Conferenza Episcopale Ligure

Fondazione San Lorenzo

Per informazioni:

Maria Grazia Di Natale, Consulta per i Beni Culturali della Regione Ecclesiastica Ligure

beniculturali@diocesi.genova.it

Paola Martini, Museo Diocesano di Genova

museodiocesano@diocesi.genova.it

Museo Diocesano di Genova

Il Museo Diocesano è allestito all’interno di uno splendido chiostro, edificato alla fine del XII secolo come residenza dei Canonici della Cattedrale di San Lorenzo e impreziosito da solai affrescati. All’interno sono esposti reperti archeologici, importanti gruppi scultorei, argenti, tessuti antichi, luminosi fondi oro e pale d’altare che rievocano l’alto livello qualitativo della pittura a Genova tra Cinquecento e Settecento.

Un ricchissimo patrimonio di opere d’arte che attesta la tradizione cristiana e i fasti di una Repubblica che, nel 1637, aveva voluto incoronare la Vergine Maria “Regina della Città”.

https://www.museodiocesanogenova.it/

Fondazione San Lorenzo

La Fondazione San Lorenzo, dedicata alla promozione dei beni storico-artistici della Diocesi di Genova, organizza attività socio-culturali, iniziative di formazione, di orientamento e di tutela con il fine di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale che lega da Secoli la Chiesa con la Città di Genova e di contribuire alla costruzione del tessuto relazionale civile e religioso della comunità.

https://www.fondazionesanlorenzo.org/