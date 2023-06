Pegli in festa con il Tabarca Village e la traversata storica “Sulla rotta del corallo”

Nel weekend di sabato 1 e domenica 2 luglio, Pegli sarà in festa con il suo “Tabarca Village”: un villaggio che si svilupperà nella parte più antica della delegazione, dove le strade storiche e i palazzi settecenteschi da cui partivano i pescatori e su cui si sta lavorando per un recupero conservativo, faranno da cornice alla manifestazione con stand che metteranno in evidenza storia, arte, cultura, gastronomia locale, sport e sostenibilità, assieme ad eventi musicali, presentazione di libri a tema e pulizia della spiaggia.

Domenica 2 luglio alle ore 17 la pertenza della traversata storica non competitiva “Sulla rotta del corallo”, secondo Memorial Francesco Lo Iudice, con percorso Pegli-Tabarca-Calasetta-Carloforte. Tra le altre iniziative, sabato 1° luglio alle ore 18 l'inaugurazione del murales di piazza Tabarca.

Pegli quindi concepito come palcoscenico privilegiato per la città, dove mettere in luce i prodotti ma anche i valori legati allo sport e alla valorizzazione della storia comune con le comunità d’oltremare. Particolare risalto sarà dedicato al giorno della partenza, con la cerimonia dell’alzabandiera e salve di cannone dal molo per il saluto alle imbarcazioni. La vicinanza di Pegli al centro cittadino e i collegamenti marittimi con il Porto Antico di Genova fanno sì che il Villaggio, quale evento collaterale della Ocean Race - Grand Finale, Genova 2023, possa diventare un unicum con il grande epocale evento che permetterà anche al Ponente di poter usufruire dell’incredibile offerta culturale e commerciale della città che detiene il primato di conservare inalterato il centro storico medievale più grande d’Europa.