Swingin’ La Claque Christmas Edition, torna il concerto natalizio con i Free Shots

I Free Shots tornano alla Claque per il nono anno consecutivo nell’appuntamento del 23 dicembre che rappresenta ormai una imperdibile tradizione. Anche quest’anno tante sorprese e molti ospiti che condivideranno il palco con la band electro swing genovese, che arriverà ad avere fino a undici elementi sul palco in un live sempre più rinnovato.

I Free Shots sono una band di Genova formatasi nel 2014 che miscela nel suo sound il pop contemporaneo e lo swing più moderno ed elettronico. Esce nel 2017 l’album d’esordio intitolato “Vorrei tanto dir”. Nel gennaio 2020 la band realizza una rielaborazione Electroswing di “Dance Monkey”, singolo di successo di Tones And I, che diventa in breve tempo virale.

Attualmente è attiva una collaborazione internazionale tra la band e il produttore-DJ di Berlino Wolfgang Lohr, che porta dapprima alla produzione del remix delle canzoni “Notte in terza fila” e “Bella di notte – Wolfgang Lohr Remix”, pubblicate dall’etichetta Electro Swing Thing, e in seguito al remix dell’arrangiamento di maggior successo dei Free Shots “Parla più piano / In cerca di Te” che richiama il tema celeberrimo del film il Padrino. Questo brano, in pochi mesi, supera il milione di ascolti in tutto il mondo. L’ultima pubblicazione è dell’estate 2023 con il singolo “Volare”. Col crescere degli ascolti internazionali i ragazzi genovesi portano la loro musica anche fuori dai confini nazionali, arrivando fino a Dubai, dove a novembre 2021 rappresentano l’Italia a Expo in tre date di grande successo. Negli anni i Free Shots si esibiscono su alcuni dei più importanti palcoscenici italiani, tra cui JazzMi, Andersen Festival, Royal Swing Fest, Espè, Goa Boa Festival, Triennale di Milano, Ballarò Buskers Festival.

Biglietto: 20 euro

