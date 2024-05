Swap Party alla spiaggia di Priaruggia: scambio di abiti usati per una moda più sostenibile

Cittadini Sostenibili annuncia un evento ecologico, sociale e divertente: lo “Swap Party” che si terrà sabato 1 giugno, dalle ore 16 alle 21, presso la Spiaggia di Priaruggia.

Gli swap party stanno diventando sempre più popolari e frequenti, nel mondo come anche a Genova, con la crescente consapevolezza sui danni causati dalla fast fashion all'ambiente, ai lavoratori e alla società. Gli swap party non sono solo un evento per gli amanti della moda e della socialità, ma anche per coloro che si preoccupano per l'ambiente e desiderano ridurre il loro impatto sulla Terra.

Come funziona? È semplice! Puoi portare con te fino a un massimo di 5 abiti o accessori che non indossi più e che sono ancora in buone condizioni. Potrai scambiare o prendere liberamente fino ad altrettanti articoli che ti piacciono di più. È un'opportunità perfetta per dare nuova vita al tuo guardaroba senza spendere una fortuna e, allo stesso tempo, contribuire alla riduzione dei rifiuti tessili. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Si ringraziano i musicisti di The Lioness & The Marciello's, che dalle 18 in poi suoneranno in loco, per aver accolto positivamente l'iniziativa dello Swap Party insieme al loro concerto, permettendo di unire musica, divertimento e sostenibilità. Si ringrazia inoltre il chiringuito Liar's Pub per il supporto logistico all'evento e per l'ospitalità.

Cambiare l'armadio per cambiare il mondo: lo swap party permette di rinnovare il proprio outfit e di farlo senza aggravare le condizioni del nostro pianeta. La normalità può e deve essere fatta anche da scambi e riuso, non vogliamo una moda veloce che danneggia lavoratori, persone e ambiente.

Cittadini Sostenbiili (https://cittadinisostenibili.it/) è un’associazione di promozione sociale con sede a Genova, impegnata nella promozione di comportamenti e scelte sostenibili.