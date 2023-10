Swap Party di abiti usati di Forte Legame: fare del bene all'armadio e all'ambiente

Torna lo Swap Party di abiti usati di Forte Legame (il progetto di rete per la rigenerazione dell’area circostante il Forte di San Martino) per fare del bene al tuo armadio e all'ambiente! 2° Edition! Appuntamento sabato 21 ottobre dalle 15 alle 18. La location sarà presso l'area salute della Fondazione Auxilium - Via Padre Giovanni Semeria, 54, per evitare problemi metereologici.

Come funziona?

Porta con te i vestiti che non utilizzi più e che desideri scambiare, questa volta ci sarà la selezione dei capi, quindi non portare roba rotta, sporca o davvero brutta, ti verrà restituita! Sono ammessi vestiti, scarpe, borse ed accessori. Non saranno ammessi indumenti intimi e costumi da bagno.

Sarà presente un punto di raccolta dedicato ai jeans con una composizione in cotone maggiore del 95%, che verranno raccolti da Rifò Lab.