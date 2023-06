Martedì 6 giugno alle ore 18:15, nella sala della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), si terrà l’incontro “Lo sviluppo logistico: cause e costi dei ritardi evolutivi portuali”, con Bruno Musso: sarà l’appuntamento conclusivo del ciclo tematico “Il porto in città”, curato da Federico Martinoli. La conferenza è gratuita.

Attualmente solo il trasporto marittimo ha la potenzialità necessaria per servire il villaggio globale, ma il ritardo evolutivo dei porti italiani, a incominciare da Genova, ha condizionato il livello dei servizi marittimi che fanno capo ai suoi porti. A partire dalla fine degli ’50 infatti, l’utilizzo del container ha imposto una radicale modifica nella logica organizzativa portuale; in Italia tale cambiamento è stato recepito dalla legislazione solo all’inizio del ’94, frenando per 25 anni la necessaria evoluzione.

Il container ha reso possibile, in quasi mezzo secolo, una travolgente crescita di traffico, arrivando progressivamente agli alti livelli di inizio secolo fino all’attuale salto tecnologico/dimensionale del gigantismo navale; in Italia però le infrastrutture dei porti e del trasporto terrestre non hanno la possibilità di servire adeguatamente il volume di traffico richiesto e ci condannano a diventare periferia marginale della logistica europea. Insieme a Bruno Musso cercheremo di capire perché ciò avviene e se e come potrebbe essere evitabile.

Bruno Musso, laureato in Economia e Commercio e specializzazione alla London School of Economics, è presidente del Gruppo Grendi, azienda familiare fondata a Genova nel 1828; con tale azienda costruisce nel 1967 la prima nave full container italiana. Durante la crisi portuale, all’inizio degli anni settanta, deve spostare le sue attività a La Spezia e in qualità di presidente della Commissione portuale della Confitarma (Associazioni Armatori), partecipa all’elaborazione legislativa riguardante la riforma portuale. Torna a Genova il 14 luglio 1992, quando, sulla sua nave Vento di Levante, per la prima volta opera secondo le regole della nuova legge. Collabora con l’Istituto SiTI all’elaborazione di un progetto alternativo di sviluppo portuale genovese e da alcuni anni segue attentamente l'evolversi della crisi economica. È autore di due libri nonché vari articoli e saggi su problemi politico-sociali.

La Società di Letture e Conversazioni Scientifiche, presieduta da Enrico Paroletti, nasce a Genova nel 1866 in un momento di evoluzione e di fermento culturale, dopo il compimento dell’Unità d’Italia. La sua attività prosegue tutt’ora con gli appuntamenti presso la Sede di Palazzo Ducale, ospitando conferenze di carattere scientifico, economico, culturale.

Maggiori informazioni e credenziali partecipare alla diretta su Zoom sono disponibili sul sito www.societaletturescientifiche.it