Torna il Suq a Genova

Parte venerdì 28 agosto, per proseguire fino a domenica 6 settembre, in Piazza delle Feste, il Suq Genova.

Questa 22esima edizione avrà una nuova veste, come richiedono le disposizioni per l’emergenza Covid-19, ma conserva le stesse emozioni. «Non ci sarà il bazar dei popoli in cui inoltrarsi e sfiorarsi, ma il programma è pieno di occasioni per riflettere insieme e progettare un futuro sostenibile», commenta la direttrice artistica Carla Peirolero. «È un Suq che invita a superare le frontiere e vuole dare il giusto rilievo al teatro e alla cultura, perché pensiamo che non si possa prescindere da cultura e teatro per ricucire relazioni e emozioni. Saremo distanti, ma vicini, con un palco d’eccezione in Piazza delle Feste, ma anche spazi all’esterno per incontri, cene etniche, workshop, showcooking».

Tanti e imperdibili gli spettacoli della rassegna Teatro del dialogo, con grandi protagonisti e una novità solidale: chi acquista, un biglietto degli spettacoli teatrali riceverà un coupon che Coop Liguria trasformerà nella donazione di un prodotto alimentare alla Comunità di Sant’Egidio. Un’iniziativa che si aggiunge a quella del biglietto sospeso che dal 2014 il Suq porta avanti a favore di famiglie e cittadini in difficoltà».

Un’edizione che conferma e moltiplica l’attenzione all’ambiente con l’ecosuq: «All’esterno ci sarà un presidio quotidiano dedicato alle tematiche ambientali con iniziative che ruotano attorno ai temi dell’Agenda 2030 dell’ONU», spiega la direttrice artistica, forte del riconoscimento del Suq come uno dei Festival più green d’Italia.

