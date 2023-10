“A Supposed Person vol. 2”: al Tiqu lo spettacolo ispirato al mito di Emily Dickinson

L'Associazione Culturale Sarabanda presenta “A Supposed Person vol. 2”, spettacolo ispirato al mito di Emily Dickinson, che andrà in scena venerdì 27 e sabato 28 ottobre alle 20:30 al Tiqu Teatro Internazionale di Quartiere di Genova.

Il cammino di questa messa in scena è iniziato nel 2015. In questi anni la compagnia ha continuato tenacemente a sviluppare lo spettacolo, accettando e accogliendo i tempi lunghi di gestazione di una ricerca teatrale che desidera essere profonda e in controtendenza rispetto alle dinamiche produttive in uso oggi. Partecipa allo spettacolo la musica degli “Anaïs”, gruppo indie rock genovese, che ha musicato in due dischi le liriche della Dickinson. In scena c’è Francesca Pongiluppi, cantante e compositrice del gruppo. La struttura dello spettacolo è stata arricchita con coreografie e partiture fisiche lavorate con Claudia Monti, danzatrice coreografa e maestra, aprendo le porte a suggestioni che dall’euritmia passano alla danza sensibile e al movimento spontaneo. Ha preso forma uno spettacolo che non è un recital di poesie né un racconto della vicenda biografica e letteraria della Dickinson, ma è il racconto di un mito dove la danza e il canto non sostituiscono le parole ma le generano e le accompagnano.

Con Eva Cambiale

Canto – Francesca Pongiluppi

Musiche Originali – Anaïs

Partiture fisiche – Claudia Monti

Ideato e diretto da Carlo Orlando

La compagnia ringrazia Stefano Gualtieri, Claudio Torlai e Caterina Tieghi per il sostegno e la partecipazione

Durata 60 min

Biglietti

€ 15,00 / € 12,00

Acquistabile on line su www.ciaotickets.com (Intero; Under 14; Over 65).

Il ridotto per possessori di Card Amici della Sarabanda, Soci Coop Liguria, dipendenti del Comune di Genova, Tessera Ordine degli Avvocati di Genova è acquistabile presso la biglietteria del teatro da un’ora prima dello spettacolo.

