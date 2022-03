“Superbe, storie di donne di Genova”, itinerario in 5 tappe nei caruggi dedicato alle donne

Domenica 13 marzo, alle 15.30 dal duomo di San Lorenzo, partirà un itinerario in cinque tappe all’interno del centro storico per raccontare cinque storie di donne genovesi del passato, tra realtà e leggenda. È “Superbe, storie di donne di Genova” l’iniziativa itinerante che si terrà, realizzata da Genova Dreams in collaborazione con l’assessorato al Centro Storico e Grandi eventi del Comune di Genova in occasione della Festa internazionale della donna.

La passeggiata, con coreografie animate, porterà i partecipanti alla scoperta delle storie di: in piazza Fontane Marose Caterina Campodonico, la venditrice di noccioline diventata simbolo di fierezza; in piazza Meridiana Maria Brignole Sale la sfortunata duchessa che diventò benefattrice; in piazza Banchi Caterina Massone Negrone, la prima donna italiana a ottenere il brevetto di volo e diventare aviatrice; in piazza Luccoli Clelia Durazzo, la botanica che avviò un personale orto botanico nella villa Durazzo Pallavicini di Pegli; in piazza Don Gallo Paciuga la leggendaria protagonista della sfortunata storia d’amore con Paciugo.

"Anche per la festa della donna – spiega l’assessore al Centro Storico e Grandi eventi Paola Bordilli – abbiamo voluto supportare un’iniziativa che farà scoprire e vivere ai par-tecipanti alcune delle tantissime belle piazze dei nostri caruggi, rivivendo storie di donne genovesi passate alla storia, pioniere in settori come la botanica e l’aviazione, autentiche apripista all’iniziativa femminile e donne che si sono distinte per le proprie virtù, tenacia e caparbietà. La formula della passeggiata con animazione si sta confermando molto ap-prezzata dal pubblico visti i grandi numeri registrati per le iniziative gemelle dedicate alle feste natalizie, a san Valentino e a Ognissanti".

"Come avevamo annunciato - spiega il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù – stiamo dando continuità alle iniziative che sanno coniugare il divertimento alla riscoperta, direttamente nei luoghi storici della città vecchia, del nostro passato, fatto anche di figure di donne di ingegno, di coraggio e di grandi valori. L’iniziativa Superbe rappresenta un omaggio per tutte le donne genovesi, di ieri e di oggi, che hanno saputo distinguersi in positivo, superando difficoltà sociali, o che abbiano lasciato un ricordo indelebile per la loro personalità, anche tra le fasce più semplici del popolo".

La partecipazione è gratuita. Per le prenotazioni contattare Genova Dreams via whatsapp al numero +39 340 491 0024.