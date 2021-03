Super sbarazzo a Rapallo: lo shopping per le vie della cittadina

Grande svendita finale di termine stagione a Rapallo, a cura dei commercianti e delle associazioni di categoria.

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 marzo 2021 in particolare ci sarà il "Super Sbarazzo" per fare shopping per le vie della cittadina. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato al weekend successio.

L'evento si svolgerà nel rigoroso rispetto delle normative in materia di contenimento del contagio da virus Covid-19.