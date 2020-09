"Suoni in cammino: erbario sonoro", il festival musicale nel parco di Portofino

Si conclude a settembre il festival "Suoni in cammino", progetto che unisce musica, natura e arte, ideato e curato da Elisabetta Vitelli con l'associazione Il Bosco in Ascolto. La musica diventerà una cornice per ascoltare la voce di piante ed erbe spontanee, e animali lungo i sentieri del parco.

Questo originale festical si svolge nel Parco Regionale di Portofino.

Aperte le prenotazioni per gli eventi di sabato 19, domenica 20, sabato 26 e domenica 27 settembre.

Per informazioni e prenotazioni: 333.9286158 suonincammino@gmail.com