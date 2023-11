“Suoni d’Arte 2023”, il Concento per Picasso: rassegna musicale per un artista immortale

Un uomo geniale ma tormentato, a volte incoerente e crudele, celebrato da un repertorio che unisce passato e presente, antico e moderno. Il “festeggiato” è Pablo Picasso, di cui ricorrono i 50 anni dalla scomparsa, e l’organizzatore dell’iniziativa è l’associazione Il Concento che dal 12 novembre al 15 dicembre porta a Genova un omaggio al Maestro cubista, nella dodicesima edizione di “Suoni d’Arte”.

Il repertorio spazierà dalla musica antica a quella barocca, fino al repertorio classico e contemporaneo, con uno spettacolo di sostegno alle donne vittima di violenza e discriminazione. Dopo la prima iniziativa il 12 novembre al Museo di Arte Orientale Chiossone, segue un ciclo di concerti che spaziano dalla musica antica a Bach fino al repertorio contemporaneo per concludere con un gran finale: “Gli amici di Picasso”, una maratona musicale in collaborazione con l’Accademia Ligustica di Belle Arti alla scoperta di suoni e armonie di tre amici del Genio: Erik Satie, Darius Milhaud e Manuel De Falla. L’ingresso è ad offerta libera a partire da 5 euro, fino a esaurimento posti. È preferibile la prenotazione al numero 327 8892549 (anche via Whatsapp).

Tra gli interpreti e gli artisti invitati sul palco per questa kermesse grandi nomi internazionali ma anche talenti locali: dal violoncellista Antonio Fantinuoli alla giovane soprano Francesca Torre, fino al musicologo e pianista Davide Mingozzi. Arte, musica e teatro si fondono in un cartellone che spazia dai

Café Chantants di Parigi a una Polonia immaginaria del teatro di Calder de la Barca. Musica ma non solo. Il Concento, da anni sostenitore di attivisti e gruppi locali impegnati nel sociale, quest’anno grazie ai proventi delle “suites per violoncello solo” di Sebastian Bach sosterrà la campagna di “Rete di donne per la politica ODV”. Un’associazione in prima linea da anni nella lotta agli stereotipi di genere e alla violenza verso le donne, tema più che mai attuale con l’avvicinarsi della Giornata internazionale contro la violenza di genere (25 Novembre). All’associazione è dedicata infatti la serata in compagnia del Maestro del violoncello Antonio Fantinuoli all’Oratorio di Ns. Assunta (Via Coronata).

Anche i luoghi delle rappresentazioni sono pieni di significato. Fedele al suo impegno di creare, grazie alla musica e ai concerti, maggiore sensibilità e valorizzazione dell’arte e dei tesori locali, Il Concento ha scelto location di grande rilievo per la rassegna: Palazzo Tursi, la Chiesa di N.S. della Consolazione, l’oratorio di N.S. Assunta a Coronata, la Chiesa romanica dei Santi Cosma e Damiano, il Museo di Arte Orientale "Chiossone", la Chiesa di San Camillo e la sala da concerti dell'Accademia Ligustica. Impegno che prosegue anche con le scelte “verdi” dell’associazione, come una comunicazione più digitale possibile.

Tutte le info sugli spettacoli e il programma completo via web (Facebook) o scaricando i programmi di sala grazie a un apposito QR Code. Un’iniziativa per celebrare un grande artista, ma soprattutto l’indissolubile legame tra società, arte e luoghi. Trasportandoci in quella dimensione a metà tra sogno e realtà che è la cultura.