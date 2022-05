Summit educazione positiva: gli incontri gratis sulla fatica genitoriale

Nasce da un'idea di Clio Franconi, genovese di nascita, oggi residente a Grenoble, il Summit Educazione positiva, un ciclo di incontri on line dedicati alla fatica genitoriale, in programma dal 16 al 21 maggio prossimi.

Più di 30 professionisti come educatori, psicologi, pedagogisti affrontano i temi più importanti del rapporto tra genitori e figli, dalla fatica dell'accudimento nei primi mesi di vita fino ai capricci dei terribili due anni, per proseguire con i disagi della preadolescenza. Gratis, previa iscrizione, l'evento è frutto dell'iniziativa di Clio Franconi, facilitatrice certificata in Disciplina positiva, mamma di due bambini. Rivolto principalmente alle famiglie, ma anche a chi lavora con i bambini, il summit intende diffondere i principi dell’educazione positiva.

Spiega Clio Franconi: "È persuasione diffusa attribuire i problemi e le difficoltà delle famiglie a mancanze, errori o inadeguatezze del genitore. Molti papà e mamme credono che la strada più semplice sia, semplicemente, 'sopportare' i momenti di stress e fatica. Questo però porta a un accumulo di tensioni e di emozioni che si tende a non esprimere né ascoltare. Il risultato è un senso di solitudine e isolamento, un vero e proprio malessere di fondo, che rende ancora più difficile per il genitore capire il punto di vista del bambino e il suo bisogno e rispondere con fermezza ed empatia. I due anni di pandemia e il clima di incertezze e instabilità, che tuttora stiamo vivendo, hanno ingigantito il problema".