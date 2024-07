Inaugurazione della mostra "Summer Vibes", che si tiene a Genova presso lo spazio Divulgarti Eventi al Ducale dal 18 luglio al 1° agosto 2024, per la cura di Loredana Trestin coadiuvata da Maria Cristina Bianchi, l'ideazione dell'Associazione ARconTE e l'organizzazione di Divulgarti.

Concept:

"Quando senti qualcosa che ti fa vibrare il cuore, non domandarti mai cosa sia, ma vivilo sino in fondo, perché quel brivido, quella sensazione si chiama vita" (Alda Merini)

Essere ricco di vibrazioni positive vuol dire avere la consapevolezza che ogni persona è diversa e che ogni vita si evolve in modo istinto; pertanto, non ci si confronta con gli altri. Una persona con buone vibrazioni ha fiducia nelle sue capacità e conosce i suoi difetti; non si concentra su ciò che fanno gli altri, non li critica e non li giudica. Ovviamente tutto questo è legato all’amore, amare significa vibrare, si vibra per l’anima gemella, per i figli, per gli amici, per un ideale. l’estate è sicuramente il periodo migliore per provare ed esternare emozioni positive e queste, generano vibrazioni. Come interpreteranno i nostri artisti questa tematica?

Una mostra d’arte legata alla stagione in cui ciascuno di noi può vibrare alla frequenza più alta in sinergia con ciò che l’arte ci propone in questo evento.

(Loredana Trestin)

La mostra inaugura giovedì 18 luglio 2024 e resta aperta sino al 1° agosto 2024, con orario 14 - 18 dal lunedì al venerdì (sabato su appuntamento).

Gli artisti in mostra sono: Aurora Arnedo, Denis Chy?awski, fede92, Jeong Oh, JeongEun Shin, Jiyoon Oh, Roy-Arne Knutsen, Piergiorgio Mela, SOFFI D'ARTE, StreetByStylo, THOTRA, Tozzy, Yeoim Choi, Yoonie Cho.

Cura e direzione artistica: Loredana Trestin

Assistente curatore: Maria Cristina Bianchi

Responsabile organizzazione: Valentina Maggiolo

Segnalatori d'arte: Ludovica Dagna, Chiara Quintavalla, Marta Zugarelli

Art direction e web: Anna Maria Ferrari

Social media manager: Anna Poddine