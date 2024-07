Summer Park Genova, sbarca a Ponte Parodi il luna park in versione estiva

Dopo il grande successo dello scorso inverno, il Winter Park di Genova si trasforma in Summer Park Genova portando il divertimento estivo per giovani, famiglie e turisti a Ponte Parodi, affacciato sul mare, a due passi dal Porto Antico di Genova. L’edizione estiva del Winter Park aprirà al pubblico mercoledì 10 luglio e animerà Ponte Parodi fino al 18 agosto con 80 attrazioni, che combinano quelle più amate dal pubblico dell'edizione invernale con nuove attrazioni acquatiche, come l’ottovolante e l’autopista su acqua, che offrono un'occasione di divertimento inedita.

«Con molto orgoglio presentiamo una rinnovata edizione estiva del luna park nella nostra città – dichiara l’assessore al Commercio e Tradizioni Paola Bordilli –. Abbiamo fortemente voluto che il parco giochi estivo, dopo quattro anni di assenza, tornasse in città e, in particolare, su Ponte Parodi dopo la positiva esperienza invernale. Un’importante novità, che abbiamo voluto con i giostrai per questa ritrovata edizione estiva, è portare, per la prima volta, nel parco, giostre con attrazioni con elementi acquatici, di novità e spettacolarità. Diversi giochi quest'anno hanno scelto, per la prima volta, in estate, Genova: di questo li ringrazio e sono contenta che la città stia diventando sempre più attrattiva anche per questo tipo di imprenditoria basata sull'offerta di sano e spensierato divertimento, di grandi e piccini. Invito altresì tutti i genovesi a partecipare e votare, nel vicino Museo Galata, le 30 migliori foto del contest fotografico sull'ultimo Winter Park, lanciato dal Comune. Ringrazio chi ha reso possibile la buona riuscita dell’iniziativa: dal vicesindaco Piciocchi, agli uffici comunali, tutti gli enti che hanno collaborato, Aster, tutti i professionisti coinvolti e non ultimi i lavoratori del Park, ormai affezionati alla città».

«Abbiamo lavorato a lungo con il Comune di Genova per poter offrire una versione estiva del tanto amato Winter Park – racconta Riccardo Claudi, portavoce dello staff organizzativo del Summer Park – e siamo entusiasti di poter inaugurare questa nuova edizione, sempre a Ponte Parodi. È una grande novità per l’offerta estiva della città e ci impegneremo fin da subito per far sì che abbia lo stesso riscontro di quella invernale che, nell’ultima edizione, ha registrato ben 280mila presenze». Un luna park completamente diverso rispetto alle piccole edizioni estive del periodo pre-pandemia, che mette in campo ben 80 attrazioni e un calendario di eventi collaterali, che sarà svelato nelle prossime settimane. «Stiamo lavorando per legare sempre più il Winter Park e il Summer Park – aggiunge Claudi – al tessuto culturale e commerciale del territorio, e ringraziamo il sindaco di Genova e tutta l’amministrazione per il loro prezioso supporto in questo senso».

Il 10 luglio, giornata di apertura, dalle 20 alle 21 i visitatori hanno la possibilità di accedere gratuitamente a tutte le attrazioni per un'ora. Al Summer Park si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.

Nei giorni feriali il Summer Park sarà aperto dalle 20 a mezzanotte e nei giorni festivi dalle 18:30 a mezzanotte. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il centralino al numero 340 3554757.

Photo credits: Marina Mazzoli