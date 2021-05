Al Talent Garden di Genova il summer camp Lego Robot Studio

Orario non disponibile

Quando Dal 21/06/2021 al 25/06/2021 Orario non disponibile

Per la prima volta il summer camp Hellorobot apre le porte ai più piccoli con un laboratorio che stimolerà il loro immaginario fantastico partendo dalle loro storie e cartoni animati preferiti. Verranno scelte le trame più belle e divertenti, si costruiranno e programmeranno robot in grado di riprodurre e recitare alcune scene dei film più famosi per produrre ogni giorno un clip video differente.

I robot saranno costruiti ad immagine e somiglianza dei personaggi preferiti, verranno poi ripresi con il cellulare e i tablet con cui poi ci si eserciterà nel montaggio video.

Grazie al corso, si darà vita alle costruzioni Lego e ai robot che verranno realizzati, portando poi a casa i video prodotti durante la giornata. Il campo prevede laboratori all’interno e attività all’esterno in giardino, attività di coding (programmazione), di costruzione, di progettazione e naturalmente attività artistiche e creative.

Età: 6-10 anni.

Orari: programma è full-time, dalle 9 alle 17.

Materiali: durante il corso verranno realizzati, utilizzati e programmati robot Lego We-do, Tablet e cellulari personali (se disponibili)

Certificazioni: alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Costo del corso: 299 € per i primi 5 iscritti e di 349€ per gli iscritti successivi.

Il corso si svolge presso Talent Garden, al Parco Scientifico Tecnologico di Genova, raggiungibile con i mezzi pubblici o in auto.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...