Sulla Luna: evento open air tra osservazioni astronomiche, musica in vinile e arte

Evento open air tra osservazioni astronomiche, musica in vinile, arte e racconti, video proiezioni e buon cibo. Il 21 giugno tenetevi pronti ad andare Sulla Luna. L’evento open air immerso nella natura alla scoperta del cielo e di noi stessi tra osservazioni astronomiche, musica in vinile, arte e racconti, video proiezioni e buon cibo.

Il 21 giugno torna, dopo il successo del 2022, Sulla Luna, questa volta al Rifugio Pratorotondo sull’Alta Via dei Monti Liguri a Cogoleto. La data scelta e’ significativa, infatti è a ridosso del solstizio di mezza estate e in corrispondenza della luna piena di giugno quella delle fragole.

Come nella prima edizione il programma della manifestazione, che inizia alle 18:00, prevede varie attività: osservazioni astronomiche, musica, video, arte e racconti per permettere ai partecipanti di vivere un’esperienza coinvolgente incorniciata dall’Alta Via dei Monti Liguri. Il format, infatti, ci racconta Sinue di Sinestesie, organizzazione molto attività tra Genova e il Ponente, fa parte di un progetto di valorizzazione territoriale che vuole definire spazi di intrattenimento che sappiano divertire ed al contempo arricchire. L'obiettivo è lasciare messaggi positivi nel pubblico e creare occasioni di condivisione e interazione per tutte le fasce di età.

La location scelta, infatti, è il Rifugio Pratorotondo, il locale gestito da Gloria Martini, giovane imprenditrice che ha riqualificato lo stabile creando una squadra di lavoro giovane e dinamica e permette ai visitatori di godere questo piccolo angolo di Liguria incastonato tra mare e monti. Per l’occasione, ci comunica, verrà servito ottimo street food con prodotti locali, cocktail e birre artigianali, per chi prenota sarà anche possibile cenare al tavolo con piatti dedicati alla valorizzazione territoriale. Il rifugio, ricordiamo, offre anche la possibilità di dormire ad alta quota con varie opzioni.

Le osservazioni astronomiche alla scoperta della volta celeste saranno seguite da esperti dell’osservatorio astronomico di Genova dell’Università Popolare Sestrese che metterà a disposizione la propria strumentazione e conoscenza per fare scoprire agli osservatori le bellezze del cielo. Le osservazioni saranno fruibili da tutti, suggeriamo, tuttavia, un’offerta libera per sostenere l’osservatorio. La proposta musicale vuole valorizzare artisti e organizzazioni locali che collaborano al progetto e puntano a dare spazio a chi vive il territorio ed è attento alla qualità delle proposte.

Ecco la Line up:

Nella prima parte della serata dietro i giradischi Dj Tenkj, artista eclettico ed elettronico che fa parte della scuderia Dischibollenti, progetto firmato Sinestesie che punta a valorizzare la musica in vinile.

In seguito salirà in console El Cartel, collettivo dell’underground genovese, che collabora attivamente all’iniziativa e che ci condurrà in un viaggio trascendentale con suoni mistici ed elettronici in armonia con la natura. Il collettivo darà un assaggio del festival Mabon che si terrà a settembre e che coinvolge anche Sinestesie.

Le performance musicali saranno accompagnate da video e arte a tema lunare a cura di Sinestesie e Davide Sinapsi, artista genovese esperto di videoproiezioni e video mapping. Le immagini proiettate sulla facciata dell'edificio saranno ispirate a Voyage Dans la Lune il capolavoro George Méliès (1920).

Per concludere la serata i racconti di Alessandra Ravizza cantante dalla voce evocativa che ci condurrà attraverso antiche storie e canti del passato che celebrano la femminilità, madre natura, la fertilità e l’amore.

È possibile raggiungere Rifugio Pratorotondo in auto o in moto. Per i più sportivi ed esperti si può salire in bicicletta e a piedi attraverso sentieri e percorsi di montagna, in questo caso è altamente consigliato il pernottamento in quota. Per favorire gli spostamenti sostenibili e la condivisione, l’organizzazione ha stretto una collaborazione con la app di car pooling Baldorya che mette in contatto passeggeri e conducenti.

Per info e aggiornamenti seguite la pagina instagram @sinestesie00. Per prenotare la cena e il pernottamento contattate il rifugio al numero whatsapp 3489904763.

Media partner: Goa magazine.