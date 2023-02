“Subway Vibration” a Genova, la musica che aiuta la ricerca

Tutto pronto per la venticinquesima edizione di “Subway Vibration” a Genova. Quest'anno Subway propone un programma particolarmente ricco e coinvolgente, dividendosi in due eventi top in due venerdì notte di due settimane consecutive che faranno vivere Genova vibrazioni positive e rigenerative.

Le Superstars Djs che parteciperanno sono tra i top Artisti assoluti a livello nazionale, conosciuti e seguiti da migliaia di fans nei club e follower su tutte le piattaforme social:

- venerdì 24 febbraio al Tao in piazza Dante in console dalle 21: Francesco Zappalà, Tatanka, Mario Più Maurizio Benedetta, Bruno Power, Pitta, Roland Brant, Alessandro Tognetti, Micky VI, Gianluca Erre, Marco May, She Devil, Andre j, Robin 48, Mad Bob e Mc Gallagher (prezzo di ingresso due fasce orarie 21 alle 24 il costo è di 20 euro, dopo le 24 invece 25 euro)

- venerdì 3 marzo dalle ore 23 al Casamia Club in largo XlI ottobre al Garage Meno 2: Francesco Farfa, Paolo Chighine, Mario Scalambrin, Giorgio Gazzo e Robin 48; mentre al Salotto Meno 1 il private party con Dj Marco Trentini, Ale Mingus Dj e Mattia Vannini (ingresso fino alle 24,30 euro 10, a seguire 15 euro).

Spiegano gli organizzatori: “I due eventi si pongono l'obiettivo di coinvolgere attivamente un numero significativo di giovani e coniugare divertimento e musica con la conoscenza di un tema importantissimo, quello della ricerca scientifica contro il cancro”.

I proventi dell’evento saranno infatti devoluti alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS; durante le serate alcuni rappresentanti AIRC saranno presenti per spiegare ed illustrare tutte le importanti iniziative messe in atto per promuovere la prevenzione e la conoscenza del cancro che resta nel mondo occidentale la seconda causa di mortalità.

Subway vibration musica per la vita nasce nel lontano 1998 ed è sempre stata un piccolo gesto da parte del mondo delle discoteche e degli Artisti che partecipano gratuitamente per la raccolta fondi a favore di enti benefici nazionali: “Grazie alla partecipazione dei Superstars Djs che Subway Vibration è riuscita negli anni ad creare un evento di portata nazionale. Negli anni la manifestazione ha assunto dimensioni sempre più importanti, arrivando dapprima nei maggiori locali della regione, e poi nei palafestival con il supporto di importanti media radio televisivi, tra cui la famosa partecipazione alla seguitissima trasmissione Striscia la Notizia”.

È inoltre prevista una diretta web dell’evento con link che verrà pubblicato sui social, (ricordiamo infatti che Subway detiene il primato come evento web social anche in questo piccolo contesto, con la sua prima diretta esclusiva nel lontano 2002 dal Covo di Nord est).