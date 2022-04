Due giornate di Subbuteo, tra trofei e grand prix Fisct, a Campomorone

Prezzo non disponibile

Sarà un weekend dedicato al Subbuteo quello di sabato 14 e domenica 15 maggio a Campomorone.

Sabato, dalle 9 alle 18, al Cabannun, si terrà il secondo Trofeo Città di Campomorone, torneo regionale amatoriale di Subbuteo individuale. Ricordo di benvenuto e premi di piazzamento per tutti. Iscrizioni fino a sabato 30 aprile sui canali social della manifestazione. Al trofeo, organizzato dal Subbuteo Club Valponte, si terranno alcune novità come la categoria under.

Domenica invece dalle 9, sempre al Cabannun, al via la terza tappa del Grand Prix Fisct Liguria, Subbuteo tradizionale individuale. Ricordo di benvenuto e premi di piazzamento per tutti. Iscrizioni fino a martedì 10 maggio sui canali social della manifestazione. Premio organizzato da Us Valponte 1986.