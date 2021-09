Sub per un giorno: i bambini del Gaslini diventano sommozzatori della Guardia Costiera

Riprese sottomarine in diretta per i piccoli pazienti dell’Istituto Giannina Gaslini che si terranno sabato 11 settembre dalle ore 10 presso lo stabilimento elioterapico collegato all'ospedale.

Il programma della giornata di sabato prevede una dimostrazione da parte del quinto Nucleo subacquei della Guardia Costiera. I sommozzatori realizzeranno delle riprese sott’acqua in collegamento diretto con la superficie per rendere i bambini protagonisti delle avventure subacquee.

“Esplorare il mondo sottomarino affidandoci alla guida esperta dei sommozzatori della Capitaneria è un’esperienza bellissima per i nostri bambini” dichiara Gloria Camurati, fondatrice e direttore generale dell’Associazione Il Porto dei Piccoli. “Siamo molto orgogliosi del legame così importante che abbiamo con la Guardia Costiera che, costantemente, ci permette di creare occasioni uniche per far vivere ai nostri bambini esperienze nuove e arricchenti”.

Si rinnova così la collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto che, da oltre un decennio, sostiene le iniziative dell'Associazione a favore dei bambini in cura al Gaslini.

L’appuntamento è organizzato dal Porto dei Piccoli nell’ambito del progetto Let’s go to the beach che, tre volte a settimana, propone attività ludico-didattiche sulla spiaggia ed eventi speciali a misura di bambino.

