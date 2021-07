"Stupidorisiko": spettacolo teatrale di Emergency sul G8 di Genova

Sono passati venti anni dai giorni del G8 di Genova, e nei giorni del ventesimo anniversario, Genova vedrà ancora una volta il convergere di iniziative e mobilitazioni locali, nazionali e internazionali.

Il gruppo di Genova di Emergency, parte della rete “Genova vent’anni dopo: un altro mondo è necessario”, dà il suo contributo con lo spettacolo Stupidorisiko.

«Se studiassimo la storia sapremmo che non esiste la guerra giusta perché la guerra è ingiustizia, che non esiste la guerra al terrorismo perché la guerra è terrorismo, che non esiste la guerra umanitaria perché la guerra è disumanità». Questo uno dei dialoghi dello spettacolo teatrale "Stupidorisiko – Una geografia di guerra", prodotto da Emergency Ong Onlus che sarà in scena a Genova il 18 luglio 2021 alle ore 21 presso Al Chiostro in Via Santa Maria di Castello 33 all’interno della rassegna Genova’01 vent’anni dopo, che coinvolge oltre 30 organizzazioni e associazioni della società civile, nazionali e locali in collaborazione con Amnesty International Italia.

Interpretato da Matteo Palazzo, con la regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui, lo spettacolo - selezionato all’interno della XIV edizione di Tramedautore, Festival internazionale della nuova drammaturgia - è una critica ragionata e al contempo ironica della guerra. Stupidorisiko – Una geografia di guerra racconta in forma semplice e chiara alcuni aspetti e avvenimenti della guerra e della sua tragicità, spesso dimenticati o ignorati, dando voce alle vittime e mostrando la guerra in tutta la sua stupidità.

Partendo dalla Prima Guerra Mondiale e passando per la tragedia della Seconda, il racconto arriva fino alle guerre dei giorni nostri. In 75 minuti si susseguono in modo cronologico episodi storicamente documentati e rappresentativi della guerra, intervallati dalla storia di un bizzarro marine, che parla toscano e che rappresenta il soldato di oggi.

Nato dall’idea di diffondere e promuovere i valori della pace e della tolleranza, lo spettacolo denuncia l’inutilità e il dramma della guerra in ogni sua forma, diventando strumento di divulgazione e valorizzazione del lavoro che EMEREGNCY compie da più di 25 anni.

Ingresso libero con prenotazione consigliata scrivendo alla mail: genova@volontari.emergency.it

La Compagnia teatrale di Emergency è nata nel 2000 con l’obiettivo di informare e far riflettere sui temi della guerra e della povertà e interviene concretamente per promuovere e affermare i diritti umani essenziali e i valori della solidarietà e della pace. Il teatro diventa così strumento per valorizzare e divulgare il lavoro di Emergency e il suo impegno contro la guerra. Emergency è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Da allora ha curato oltre 10 milioni di persone, una ogni minuto. Promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

