“Streghe e stregoni”, tradizioni dal mondo, passeggiata Migrantour

È dedicata alle famiglie e ai bambini la proposta “Streghe e stregoni”, che avrà luogo Domenica 29 ottobre alle ore 15. Molte sono le feste che cadono nella celebrazione dei morti, alcune riprendono “Trick or treat” di Halloween irlandese, altre si avvicinano alla tradizione statunitense diventata popolare in molti paesi. Maschere, balli carnevaleschi, rituali, doni di cibo sono tutte manifestazioni caratteristiche, più o meno antiche, collegate al raccolto e al cambio delle stagioni, feste che raccontano il mondo intero e non solo un paese specifico, usanze che accomunano.

Dei, santi, stregoni, vampiri, fantasmi, spiriti, ghul, scheletri, leoni, lupi, pipistrelli, ragni sono solo alcuni tra i tanti personaggi specifici delle feste autunnali popolari dei tanti popoli che convivono a Genova. La passeggiata a sorpresa tra i vicoli di Genova di Via di Pré e Via del Campo è l’occasione per scoprire i protagonisti di queste celebrazioni. L’attività è condotta da cittadini di origine migrante per Migrantour Genova, progetto gestito da Solidarietà e Lavoro.

INFO: costo 6 € bambini e 5 € adulti. Per info e prenotazioni telefono 0105578280, e-mail vdionisi@solidarietaelavoro.it