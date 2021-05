Streetour a Certosa alla scoperta dei murales di On the Wall

È ricominciata la stagione degli StreeTour ufficiali targati Linkinart | Walk the line con le guide Lidia Schichter di Dalet - Tracce e percorsi di Memoria e Paola Terrile di Genova Guide.

Si andrà alla scoperta dell’arte urbana sotto differenti punti di vista e si racconteranno le storie e gli aneddoti che si celano dietro i muri del progetto On The Wall a Certosa… 12 murales realizzati durante la prima tappa del progetto nel luglio-agosto 2019, a cui si sono recentemente aggiunte 2 new-entry,

Un percorso capace di mostrare ai visitatori un vero e proprio museo a cielo aperto.

Dove: Quartiere Certosa - Punto di ritrovo Stazione Metro Brin

Durata: circa 1 ora e mezza

Costo: adulti 10 euro - bambini (4-12 anni) 5 euro.

Il costo del tour serve a coprire le spese vive e a finanziare i progetti dell’Associazione.

Prenotazione (obbligatoria): vedi link

Info: linkinart@gmail.com

Gli organizzatori

Linkinart è un'associazione culturale no profit attiva dal 2006 con base a Genova. È una piattaforma interdisciplinare che colloca al centro del proprio campo di indagine la relazione tra uomo e spazio urbano utilizzando l’arte come strumento di ricerca.

Walk the Line è un progetto dell’Associazione Linkinart che considera l’intervento artistico come strumento di rigenerazione dello spazio urbano: una nuova strategia che affianca i tradizionali circuiti culturali accompagnando il visitatore all’interno di vicoli o zone periferiche, mostrando una città altra. Le azioni di arte pubblica/streetart si confrontano con il contesto urbano, entrando in relazione con i soggetti sociali e culturali presenti, trasformando la percezione di un quartiere o di una strada.

On the Wall è un progetto del Comune di Genova in collaborazione con Linkinart collocato nel cuore del quartiere Certosa a Genova. Nato dalla volontà di utilizzare l’arte murale come strumento di rigenerazione, interagendo con la comunità di quartiere e raccontando storie, messaggi, riflessioni personali e collettive attraverso lo sguardo degli artisti coinvolti.