StreeTour: dal Bronx a Certosa

Un quartiere intero ha accolto e continuerà a farlo un progetto di arte urbana. Qui hanno vissuto su impalcature e trabattelli, tra rulli e bombolette spray artisti di fama internazionale. Per un mese intero nell'anno difficile dell'isolamento Certosa guardava in alto e seguiva la nascita delle opere sulle facciate dei muri. Andiamo a scoprirle e a cercare di capire da dove nasce l'arte di dipingere le pareti sulla strada. Ma anche i treni e le Metropolitane. Perché era importante lasciare la propria firma sempre più illeggibile in giro per le città? Lo faremo con le opere a cielo aperto dei progetti On the Wall e Pintada. Vi aspetto all'uscita della Metro Brin in fondo al marciapiede.

@Walk the Line Genoa

Prenotazione obbligatoria con sms o WhatsApp al 328 4222168 (Lidia di Dalet)

Costo: Euro 10,00 a persona Bambini fino a 10 anni Euro 5,00

Visita a numero chiuso