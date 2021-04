StraWoman: la Festa della Mamma si celebra con una grande corsa collettiva

La Festa della Mamma si celebra con un'edizione speciale della StraWoman, l'8 e 9 maggio 2021.

La StraWoman in questa 11esima edizione si terrà in modo virtuale a causa della pandemia, e si svolgerà contemporaneamente in tutto il mondo.

Nessun limite territoriale per questa corsa, in quanto le partecipanti potranno camminare o correre dove e con chi vorranno, nel rispetto delle normative anti covid.

Lontani, in perfetta sicurezza, ma uniti per celebrare la Festa della Mamma.

Il percorso e la distanza quest’anno potranno deciderli le singole partecipanti: al mare, in montagna, in città, in casa, sul tapis roulant, ovunque.

Coloro che parteciperanno in autonomia in realtà non saranno sole, perché con il Pink Kit che riceveranno all'iscrizione potranno condividere la loro personale StraWoman sui social (Facebook e Instagram) con l’hashtag #strawoman e taggando @strawoman. Si potrà condividere inoltre con l'organizzazione il tempo e la distanza percorsa: a fine evento si stilerà una classifica.

Le iscrizioni costano 15 euro, ci si può registrare qui.