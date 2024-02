Stratagemma Carnival Party: musica, cena e divertimento alla Polveriera

Gli Stratagemma in collaborazione con Miraya Events presentano lo Stratagemma Carnival Party. Appuntamento alla Polveriera (Via Parco del Peralto 30, Righi) per una bella e divertente serata di musica live. Su richiesta del pubblico eseguiranno brani dal loro vasto repertorio multigenere per cantare e ballare insieme. Per festeggiare il carnevale chi lo desidera può mascherarsi. A seguire accontenteranno a richiesta anche i ballerini con salse, bachate, animazione con balli di gruppo.

Ampio parcheggio libero davanti al locale. Cena con quattro opzioni di menù: due menù pizza e due menù ristorante.

Lo Staff della Polveriera per la serata propone una scelta tra: Menù Pizza a 20€ o 25€ e/o Menuù Ristorante a 35€ o 28€.

Menù Pizza a 20€ composto da:

1 pizza a scelta

1 birra piccola

o 1/4 di vino

o una bevanda a scelta

Acqua

Caffè

Menù Pizza a 25€ composto da:

1 Pizza a scelta

1 Birra Media

o 1/4 di Vino

o 1 bevanda a scelta

Acqua

Dolce della Casa

Caffè

Menù Ristorante a 35€ composto da:

1 Antipasto

(a scelta tra due proposte)

1 Primo Piatto

(a scelta tra due proposte)

1 Secondo Piatto

(a scelta tra due proposte)

1/4 di Vino

o 1 Birra Media

o 1 bevanda a scelta

Acqua

Dolce della Casa

Caffè

Menù Ristorante a 28€ composto da:

1 Primo Piatto

(a scelta tra due proposte)

1 Secondo Piatto

(a scelta tra due proposte)

1/4 di Vino

o 1 Birra Media

o 1 bevanda a scelta

Acqua

Caffè

Per questioni organizzative si è pregati di comunicare, all'atto della prenotazione, se si preferirà cenare con menù "pizza" o con menù "ristorante".

EXTRA:

Liquori Standard ( Ammazzacaffè ): 3€

Dolce della Casa: 4€

Aperitivi, Cocktails & Drinks, Pre e Dopo cena: 8 €

Per intolleranze alimentari si è pregati di comunicarlo almeno 48 ore prima dell'evento.

Info e prenotazioni

Martin 328 2797137