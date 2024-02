“La stranissima coppia” con Elena Giuffra in scena al Teatro Garage

Alla Sala Diana del Teatro Garage, venerdì 9 e sabato 10 febbraio alle 21 andrà in scena “La stranissima coppia” di Diego Ruiz, diretto da Fabio Fiori che ne è anche interprete assieme ad Elena Giuffra. Lo spettacolo racconta in modo leggero e divertente la storia fra un uomo e una donna che cercano l’amore ma hanno paura di trovarlo.

Entrambi si sono preparati a lungo per il loro primo appuntamento perché vogliono rimettersi in gioco; peccato che nessuno dei due si ricordi come giocare. Riusciranno i due single a soddisfare le loro aspettative?

Diego Ruiz torna all’analisi del rapporto di coppia, rivolgendo il suo sguardo divertito a una categoria di persone molto diffusa al giorno d’oggi: i “single forzati”. Uomini e donne che si ritrovano, loro malgrado, improvvisamente soli, con l’assoluta necessità di rifarsi una vita sentimentale, ma con l’inevitabile istinto di difendersi dalle frecce avvelenate di Cupido. Sono persone in cerca d’amore ma con il terrore di trovarlo, volendo rimettersi in gioco, non si ricordano più come giocare. Una commedia divertentissima che ha già conquistato migliaia di spettatori in tutta Italia, portata al successo dall’autore assieme a Milena Miconi.

La biglietteria apre alle ore 20

Prezzo intero € 14,00 ridotto € 11,00

Prevendite:

www.teatrogarage.it (alla voce Biglietti online)

www.happyticket.it

Ufficio T.G. v. Repetto n 18r canc. tel 010 511447

mercoledì e giovedì ore 15.00 - 18.00; venerdì ore 11.00 -14.00