Undicesima edizione per “Le Strade del Suono”, il festival dedicato alla musica contemporanea

È l’unico festival genovese interamente dedicato alla musica contemporanea: “Le Strade del Suono”, fondato da Eutopia Ensemble con la direzione artistica di Matteo Manzitti, torna nel 2024 per la sua undicesima edizione dall’evocativo titolo Ghost Sounds. Come sempre, al cuore della rassegna c’è la musica classica contemporanea, consegnata quest’anno a giovani interpreti di grande talento in quattro appuntamenti che si snoderanno da venerdì 3 a domenica 12 maggio.

Dal pianista Andrea Scirè alla violinista Francesca Bonaita, dal fisarmonicista Carlo Sampaolesi ai cantanti Matilde Lazzaroni Niccolò Roda, coinvolgendo svariati luoghi di Genova più e meno noti, come la Biblioteca Universitaria, la sala Claque del Teatro della Tosse, ma anche il Museo Diocesano e il Piccolo Teatro di Palazzo Ducale.

«Quest’anno torniamo con un festival che avrà una formula rinnovata – spiega Matteo Manzitti, direttore artistico del Festival “Le Strade del Suono” –. La proposta di “Le Strade del Suono” 2024, sostenuto da MiC e SIAE in quanto vincitore del bando “Per Chi Crea”, prevede una struttura più esile: quattro concerti con grandi talenti musicali in ascesa. Non vogliamo però solo favorire i giovani artisti, ma anche la fruizione del pubblico: per la prima volta tutti gli ingressi ai concerti saranno gratuiti. Cambia infine anche la stagione del nostro festival, solitamente proposto in autunno e per questo 2024 in versione primaverile».

Ghost Sounds è il titolo dell’edizione 2024 de “Le strade del suono”. C’è infatti una linea rossa che lega i quattro concerti, si tratta dell’invito all’esplorazione del suono nella sua dimensione più evocativa e “spettrale”, aggettivi che rimandano non solo al mondo poetico dei fantasmi, ma anche al fenomeno fisico dell’aura sonora che riguarda molti linguaggi musicali recenti. Il programma di “Le Strade del suono” 2024 porta infatti al pubblico

sonorità inaspettate e insieme oniriche e affascinanti, capaci di arricchire orecchie e pensieri di chi si metterà in ascolto. «Ghost sounds – sottolinea Manzitti – prevede per questa edizione una compresenza di nomi storici della modernità musicale insieme a voci recentissime, il tutto dalle mani di una nuova generazione di interpreti».

Il primo appuntamento, previsto per venerdì 3 maggio alle 20 alla Biblioteca Universitaria di Genova, sarà quello con Andrea Scirè in un recital di pianoforte solo dal programma ricco di colori e mistero, percorrendo la musica pianistica di Emanuele Casale. Domenica 5 maggio alle 18:45 sarà la Sala Claque del Teatro della Tosse a ospitare Carlo Sampaolesi con la sua fisarmonica inedita, integrata con l’elettronica. Ancora, sabato 11 maggio alle 18:45 al Museo Diocesano il Duo vocale Lazzaroni Roda, con una performance multidisciplinare, riporterà in vita gli antichi Indiani d’America affrontando i mastodontici Indianerlieder di Karleinz Stockhausen. Domenica 12 maggio alle 20:30 al Piccolo Teatro di Palazzo Ducale, sarà infine protagonista Francesca Bonaita, con il suo violino dal suono multiplo e cangiante che da Paganini si estende ai compositori contemporanei.