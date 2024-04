"Storie di Uomini e di Viaggi": il fascino di mondi lontani a Castello D'Albertis

Mercoledì 1° maggio, Festa dei Lavoratori, Castello D’Albertis, Museo delle Culture del Mondo, apre le sue porte con orario festivo dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura) e alle ore 11:00 propone una speciale visita accompagnata a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro dal titolo “Storie di Uomini e di viaggi”, incentrata sulla figura del Capitano D’Albertis, viaggiatore globetrotter ottocentesco.

Il Capitano acquista nel 1886 il bastione cinquecentesco di Montegalletto e costruisce su di esso il castello che diventerà la sua abitazione e dove conserverà i cimeli raccolti durante i suoi viaggi intorno al mondo, per mare e per terra, compiuti su treni, carrozze, navi, carovane di cammelli, asini e battelli.

Nel suo castello ha racchiuso il proprio mondo in una cornice romantica, tra “camere delle meraviglie”, suggestioni marinaresche, evocazioni colombiane e trofei coloniali, testimoniando il fascino di mondi lontani e curiosità verso l’ignoto e l’intentato. Partendo dai viaggi del Capitano d’Albertis si andrà quindi a scoprire le sale della sua dimora, per entrare poi nel bastione dove altri viaggi e altri racconti dialogheranno con le collezioni e le culture indigene americane. Non mancherà la possibilità di ammirare la città di Genova dall’alto.

INFO:

Costo: biglietto ingresso (6€ intero, 4,50€ ridotto) + 4€ visita accompagnata

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 0105578280 oppure e-mail biglietteriadalbertis@comune.genova.it

Luogo: Castello D’Albertis, Corso Dogali 18

Ricordiamo che il Castello è facilmente raggiungibile, oltre che tramite autobus o mezzo privato, anche con il comodo ascensore di Montegalletto, con partenza in prossimità della Stazione Principe/Via Balbi, che vanta un particolare sistema a trazione mista orizzontale e verticale.