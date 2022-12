Storie sotto l’albero a Castello D'Albertis

Un “viaggio” in giro per il mondo alla ricerca dello spirito del Natale, delle tradizioni e dei costumi legate a questa festa che è fatta di attesa e magia. Dalla lettura del libro “La leggenda dell’albero di Natale”, ai racconti sulle tradizioni natalizie degli abitanti del villaggio di Claus, per andare a creare splendidi addobbi, perfetti per abbellire l’albero del Castello ma anche quello che ci aspetta a casa. Carta, glitter, colla, legno, colori e tanta fantasia e creatività saranno gli ingredienti per rendere gli alberi del nostro Natale davvero scintillanti e un vero spettacolo!

Info: prenotazione entro il giorno precedente, e-mail castellodalbertis@solidarietaelavoro.it.