"Voci": lo spettacolo al liceo Liceti di Rapallo

Mai come in questo periodo il tema della migrazione e della condizione dei profughi è sentito come urgente: le cronache attuali ci aggiornano sul numero degli ucraini scappati dalla guerra per cercare rifugio nel nostro Paese, e sembrano sovrastare le notizie relative agli sbarchi di migranti africani sulle nostre coste, che pure continuano.

Le storie sono molte, le condizioni sono differenti. La fatica e la pena forse sono le stesse per ognuno di loro. In che modo è possibile ascoltarle, capirle, smettere di considerarle solo come un problema riconducibile a fredde statistiche?

L’Istituto Superiore Liceti di Rapallo ha tentato di dare qualche risposta, la prima delle quali è la pièce teatrale “Voci” della giovane drammaturga Sara Parolai che, insieme ai due attori Daniela Camera e Riccardo Baudino, ne proporrà la rappresentazione la sera di martedì 5 aprile presso l’Auditorium Scartezzini dell'Istituto stesso.

Il Liceti” ha sposato le iniziative e l’impegno delle scuole G. Capellini - N. Sauro” e “V. Cardarelli di La Spezia, che già dal 2018 portano avanti attività basate sul racconto di queste storie, che non possono e non devono andare perdute e che hanno la capacità di rivitalizzare con nuova linfa la parola, da sempre centrale nella vita relazionale, educativa e formativa della scuola.

"Attraverso" - un piccolo libricino che contiene grandi emozioni - custodisce rievocazioni vere, reali e toccanti, raccontate da otto ragazzi giunti da Paesi africani. Ma potrebbero essere testimonianze di donne o bambini o vecchi provenienti da ogni parte del mondo: certe storie non hanno confini; certe storie sembrano non avere mai fine. Certe sono storie sconfinate.

Saranno allievi e docenti del Liceti, il 4 aprile, a partecipare a un seminario condotto dalla dottoressa Caterina Bonsignore che li accompagnerà nel viaggio di un migrante, dalle motivazioni che lo inducono a partire fino all’arrivo e all’ospitalità che troveranno nel nostro Paese. Di quest’ultimo aspetto si occuperà il dottor Marco Vagnozzi, Responsabile Accoglienza Profughi Adulti presso la “Fondazione Ceis Genova - Centro di Solidarietà Bianca Bozzo” che ha ormai esperienza decennale nell’accoglienza di migranti adulti, di famiglie e di minori non accompagnati.

Il Liceti condivide gli obiettivi delle scuole spezzine, con le quali si impegna per raggiungerne un altro molto ambizioso: l’istituzione, a livello regionale, di una settimana durante la quale ogni anno studenti, cittadinanza, testimoni e protagonisti si incontreranno per raccontare e condividere narrazioni, esperienze, storie di viaggio e di partenza, di arrivo e di accoglienza, di disperazione e di conforto.

Per quest’anno gli eventi sono concentrati nella settimana dal 4 all’8 aprile e coinvolgono Rapallo e La Spezia.