Storie di santi e sante: spunti di visita ai capolavori dei Musei di Strada Nuova

In occasione del weekend di Ognissanti, l’Area Educativa di Solidarietà Lavoro, consegnerà gratuitamente ai visitatori dei Musei di Strada Nuova "Storie di Santi e Sante", un pieghevole con approfondimenti tematici su sei iconografie di santi, disponibile presso la biglietteria-bookshop dei Musei.

Attraverso brevi testi di carattere divulgativo, costituisce uno strumento per condurre una visita tematica in autonomia e sicurezza e per conoscere nuovi aspetti di alcuni capolavori delle collezioni civiche.

Per ulteriori infiormazioni: edu@solidarietaelavoro.it

Biglietteria Musei di Strada Nuova

Tel. 010 275 9185 ; mail biglietteriabookshop@comune.genova.it

