Storie di migrazioni alla Biblioteca Benzi

Storie di migrazione – Il MEI in tour nelle biblioteche civiche

Martedì 7 novembre alle ore 17 vi aspettiamo in biblioteca per presentarvi una ricca e vivace realtà cittadina: quella del MEI – Museo dell’Emigrazione Italiana, con sede nella storica Commenda di Prè, nel quale vengono raccontate le storie di chi ha lasciato il proprio paese di origine per raggiungere i propri cari in un altro paese, per amore, per garantire un futuro alla propria famiglia, per iniziare una nuova vita. Il MEI è un museo multimediale e immersivo, nel quale le voci di tanti protagonisti delle migrazioni del passato di ieri e di oggi si offrono grazie a installazioni, videoproiezioni, allestimenti scenici che avvolgono il visitatore in un viaggio multisensoriale. È un museo che interpella tutti, genovesi e non, perché ognuno può scoprire di avere una storia “di viaggio” da raccontare, sia essa personale, di una persona cara o di un antenato emigrato lontano.

E tante sono le persone che anche oggi viaggiano per i motivi più diversi e approdano a Genova cercandovi ospitalità e casa, nel solco di una antica tradizione locale che vede in Genova, città portuale, un crocevia di culture e viaggiatori. Per questo l’incontro sarà arricchito dalla testimonianza di alcuni membri della locale comunità araba, che racconteranno la loro personale esperienza di viaggio e di relazione con il nostro territorio, come nelle attività che vengono svolte presso la Biblioteca Firpo del CEP.

L’iniziativa fa parte della rassegna “Bibliotour – Presentazione del MEI nelle Biblioteche Civiche”, con appuntamenti in tutte le biblioteche civiche a partire dal 21 settembre fino al 23 novembre 2023. La presentazione del Museo è a cura dello Staff scientifico del MEI, Nicla Buonasorte e Giorgia Barzetti.

Le testimonianze sono coordinate da Comune Di Genova: SEA, Servizio Educativo Adulti; Biblioteca Edoardo Firpo; Zenit, Centro di Aggregazione della Cooperativa sociale Agorà; Ambito Territoriale Sociale 34 Ponente.

Info e prenotazioni; tel. 010 5578896 – benzieventi@comune.genova.it